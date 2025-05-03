Thiaguinho e Belo, festivais gastronômicos e feiras culturais movimentam o sábado (3)

Shows
Tardezinha
Shows dos cantores Belo e Thiaguinho, no Estádio Kleber Andrade. Ingressos: R$ 80 (arquibancada meia e arquibancada solidária), R$ 160 (arquibancada inteira), R$ 290 (pista premium meia e pista premium solidária), R$ 580 (pista premium inteira), pelo site Bilheteria Digital. Horário: a partir das 14h (abertura dos portões), 17h (início do show). Local: Estádio Kleber Andrade. Endereço: Rua Rio Branco, Rio Branco, Cariacica. Leia a matéria completa de HZ.
Especial
Feira de Agroindústria & Artesanato de Cariacica
A Feira de Agroindústria & Artesanato de Cariacica chega a sua 3ª edição, valorizando a cultura, arte e sabores de produtores do ES. Este ano acontece entre 1º a 4 de maio, feriadão do Dia do Trabalho, no espaço de eventos do Shopping Moxuara. Funcionamento: Sábado (03/05): das 12h às 22h. Domingo (04/05): das 10h às 18h. Entrada: gratuita. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
Santa Teresa Gourmet 2025
O Santa Teresa Gourmet 2025 vai oferecer para os visitantes gastronomia local em mais de 30 restaurantes participantes, chefs renomados, shows e história em cada esquina da terra dos colibris. Data: 1 a 4 de maio. Local: Santa Teresa, Região Serrana - vários restaurantes participantes. Leia a matéria completa de HZ.
Boulevard Festival
Música ao vivo, cervejas artesanais e comidas variadas. Serão oito dias de evento, começando no feriado do dia 1°. Entre as atrações, estão Jackson Lima, Dona Fran e Banda Trilha. Data: 1 a 4 e 8 a 11 de maio, sempre a partir das 17h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha. Endereço: Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha. Leia a matéria completa de HZ.
5ª Festival Sabores & Canções
Em 13 bares e restaurantes, os pratos criados exclusivamente para o evento serão vendidos a um preço padrão: R$ 84,90, com direito a uma cerveja long neck de cortesia por pedido. As porções são todas individuais. Data: de 22 de abril a 14 de maio de 2025. Local: Beira Mar, Colatina. Confira a lista completa dos bares participantes e mais informações aqui.
Feira de Antiguidades da Rua da Lama
A Feira de Antiguidades da Rua da Lama acontece sempre no primeiro sábado de cada mês. Aproximadamente 20 expositores apresentam uma variedade de itens que carregam histórias e afetos como porcelanas, objetos de bronze, móveis antigos, moedas, selos, bibelôs, bijuterias, tapetes, pratas, entre outros. Horário: de 9h às 16h. Local: Rua da Lama, no bairro Jardim da Penha, Vitória.
Projeto Transformação
O Projeto TransformAÇÃO vem se consolidando como um evento de destaque em Vitória, reunindo expositores que enxergam na iniciativa uma oportunidade para apresentar seus trabalhos, gerar conexões e fomentar vendas. A proposta é pautada nos pilares da sustentabilidade, inclusão e empreendedorismo. Gratuito. Horário: das 11h às 18h. Local: Parque Moscos, Centro, Vitória.
23ª Festa do Socol
Tradição e sabor com vista para as montanhas: é o que promete a 23ª Festa do Socol, marcada para os dias 3 e 4 de maio no distrito de Alto Bananeiras, em Venda Nova do Imigrante. O evento vai reunir cultura regional, comida boa e belas paisagens para celebrar o embutido artesanal que é um símbolo das montanhas capixabas. Data: 3 e 4 de maio de 2025 (sábado e domingo). Local: Comunidade de Alto Bananeiras, no município de Venda Nova do Imigrante. Ingressos: R$ 15 no sábado (3), após 18h / R$ 10 no domingo (4), após 10h. Mais informações: @festadosocol. Leia a matéria completa de HZ.
A Moqueca é Aqui
A programação virá recheada de atrações musicais, em especial de samba e chorinho, e contará ainda com aulas-show de chefs renomados, feira de artesanato e diversos rótulos de cervejas artesanais produzidos no Espírito Santo. Data: de 1º a 4 de maio de 2025. Local: Avenida Beira Mar, Praia do Morro, Guarapari. Entrada gratuita. Leia a matéria completa de HZ.
Festas e baladas
Pagode do Seu Joca
Atrações: Roda de samba com Samba da Comunidade (20h30). Transmissão dos jogos: Fluminense X Sport e Bahia X Botafogo. Horário: a partir das 18h. Local: Seu Joaquim Bar. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 778 - Praia do Canto, Vitória.
Luau Chorou Bebel
Luau Chorou Bebel + DJ Maholic, no Brizz. Horário: 16h. Ingresso (1° lote): R$ 20. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Sombra e Estandarte
Sombra e a Roda de Samba do Estandarte prometem animar o público com clássicos e grandes sucessos do samba. Horário: 18h. Ingressos: R$ 20, pelo site Zig Tickets; mulheres têm entrada gratuita até às 20h. Local: Avenida Dario Lourenço de Souza, 89, Clube de Pesca de Santo Antônio.
Pagode da Brahma
Pagode da Brahma na área verde, com palco 360º. Horário: 19h, show inicia 20h e encerra 23h. Ingressos: a partir de R$ 30, pelo site Zig Tickets. Atrações: Frazão (Samba e Pagode), Felipe Brava (Sertanejo) e Dj Big (Eletrônico e funk). Local: Mex Guarapari. Endereço: Rua Atenas, 134 - Praia do Morro, Guarapari.
Épico Beach Bar
Gabz e Hacc, no Épico Beach Bar. Horário: a partir das 14h. Local: Épico Beach Bar. Endereço: Curva da Jurema, Vitória.
Música ao vivo
Som no Praia
Show ao vivo com Barbosa Lima. Horário: a partir das 13h. Gratuito. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa.
Pub 426
Rock da Tarde com Cláudio Bocca & Saulo Simonassi, às 21h, The Hollywood Club, no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Entrada: sem cobrança de couvert. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Pop & Brasilidades na Curva
Apresentação ao vivo MPB com Dábora Fassarella. Horário: a partir das 17h. Entrada: sem cobrança de couvert. Local: Clericot Café. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.
Teatro
Nem que eu surte no Plantão
Sinopse: O maior show de humor da área da saúde está de cara nova! “Nem que eu surte no plantão”, o novo espetáculo do enfermeiro e humorista Diego Besou, promete transformar os dilemas da vida moderna, especialmente os vividos nos bastidores dos plantões em uma comédia hilária e cheia de identificação. Ingresso: R$ 60 e R$ 120, pelo Ingresso Digital. Horário: 20h. Local: Teatro Gran Hall. Endereço: Rua Dr. João Carlos de Souza, 55, Santa Luíza, Vitória.
Insanos, O Pesadelo do Terceiro Milênio
Sinopse: “Insanos, O Pesadelo do Terceiro Milênio”, escrita e interpretada por Anderson Lima, traz à tona os devaneios de um personagem que, em suas alucinações, acredita ser o escolhido de Deus para substituir a divindade e salvar o mundo. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), pelo site Sympla ou na bilheteira do teatro. Horário: às 19h. Local: Sala Milson Henriques, no Palácio da Cultura Sônia Cabral, Centro, Vitória.
Cinema
Cine Sesc
Sessões de cinema com: Estou me guardando para quando o carnaval chegar (12h30), Historietas Assombradas – O Filme (14h), Pequenos Guerreiros (15h30), Correndo Atrás (17h30), Golias (18h30). Data: até 3 de maio. Entrada: gratuito. Local: Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Circo
Circo Portugal
Circo com atrações inéditas e estrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Funcionamento: terça à sexta, também às 20 horas. Final de semana: às 15h, 17h30 e 20h e todo mundo paga meia. Ingressos: a partir de R$ 25 (meia). Endereço: Avenida Norte Sul, Santa Luzia, Serra. Ao lado do Parque da Cidade.
Exposição
Museu das Ilusões
O Museu das Ilusões apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Local: Shopping Vila Velha. Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada), à venda na bilheteria e online pelo Sympla.
Lições de Escultura
Exposição "Lições de Escultura". Data: até 22 de junho. Entrada: gratuita. Visitação: de terça a domingo, incluindo feriados. Local: Espaço Cultural Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n - Cidade Alta, Centro, Vitória.
Pele abissal
Em sua obra, Marcos aborda as relações que a presença do corpo cria nos territórios urbanos e naturais, discutindo os diferentes tipos de paisagem construídas ou desfeitas nesse encontro entre o corpo e o território. Entrada gratuita. Período em cartaz: 19 de março a 18 de maio. Horário de funcionamento: terça à sexta (10h às 18h), sábados, domingos e feriados (10h às 16h). Local: MAES. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Baía das Tartarugas: riqueza marinha na capital do Espírito Santo
Os visitantes podem contemplar registros da natureza capixaba feitos para a produção do livro fotográfico bilíngue de mesmo nome, que traz cerca de 500 imagens distribuídas em 288 páginas da exuberante biodiversidade da região litorânea de Vitória. Horário: de terça a domingo, das 8h às 17h. Período: até 31 de maio. Local: Parque Costeiro, na área norte da Praia de Camburi. Gratuito.
Convento da Penha: Arte nas Alturas
A Mostra Coletiva de Arte Naif Internacional: Convento da Penha: Arte nas Alturas vai celebrar os 455 anos do Convento da Penha. A mostra contará com artistas de diversas partes do mundo, com obras que vão desde pinturas clássicas até arte naif, todas inspiradas pela arquitetura e cenário único do convento e com a curadoria de Ângela Gomes. Data: até 31 de maio. Local: Pousada VilaZinha. Galeria-Store Vilazinha Espaço Artes, na Prainha de Vila Velha.
Diversão
Quintalzinho
Programação: Musicalização com Tio Samir; Brincadeiras Sensoriais; Instrumentos Musicais; Pintura Artística; e Escultura de Balão. Horário: 15h às 18h. Local: Nosso Quintal (área externa do Shopping Vila Velha - entrada Luciano das Neves). Entrada: Gratuita.
Diversão na Praça
Recreação infantil gratuita com brincadeiras e oficinas. Data: Sábado (03). Horário: de 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L1, Pracinha do Praia. Gratuito.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Fire Jump
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Funcionamento: todos os dias. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Pracinha do Mestre
Brincadeiras ao ar livre para gastar energia e socializar. Atividades: show de talentos, pular elástico e passa anel. Horário: das 15h às 18h. Gratuito. Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro. Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
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