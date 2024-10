Morre Cid Moreira, ícone da televisão brasileira

Cid Moreira completou 97 anos neste domingo, 29. Crédito: Reprodução Instagram @ocidmoreira

O Brasil se despede de um dos ícones da televisão nacional, Cid Moreira, que faleceu nesta quinta-feira (3) aos 97 anos. O jornalista, locutor e apresentador estava internado em um hospital em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, onde tratava uma pneumonia nas últimas semanas.



Fátima Sampaio, esposa de Cid Moreira, confirmou a notícia à apresentadora Patrícia Poeta, que fez o anúncio durante o programa "Encontro". Cid Moreira, além de sua notável carreira, enfrentava problemas renais desde 2022, o que o levou a realizar sessões de diálise inicialmente no hospital e, posteriormente, em casa com o auxílio de sua esposa.

Com uma carreira brilhante na televisão brasileira, Cid Moreira é amplamente reconhecido por sua voz marcante e sua longa trajetória à frente do "Jornal Nacional". Ele apresentou o principal telejornal do país por 27 anos, desde sua estreia ao lado de Hilton Gomes em 1969. Sua parceria mais duradoura foi com Sérgio Chapelin, com quem dividiu a bancada por mais de uma década.

Trajetória profissional

O jornalista e apresentador Cid Moreira. Crédito: Divulgação

Cid Moreira nasceu em Taubaté, no Vale do Paraíba, em 1927. Ele completou 97 anos na última sexta-feira (27). Sua carreira começou no rádio em 1944, após ser incentivado por um amigo a fazer um teste de locução na Rádio Difusora de Taubaté. Nos anos seguintes, ele trabalhou narrando comerciais e, em 1951, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde iniciou sua trajetória na televisão.

Na capital carioca, Cid Moreira foi contratado pela Rádio Mayrink Veiga e começou a apresentar comerciais ao vivo na TV Rio, em programas como "Além da Imaginação" e "Noite de Gala". Seu talento e carisma rapidamente o levaram a conquistar o público, marcando seu nome na história da comunicação no Brasil.

Cid Moreira deixa um legado indelével na televisão brasileira, sendo lembrado por sua contribuição inestimável ao jornalismo e por sua presença inconfundível nas telas.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais