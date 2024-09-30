Silvio Santos teve estado de saúde escondido antes de morrer, diz Silvia Abravanel

Silvio Santos morreu em agosto de 2024 Crédito: Roberto Nemanis/SBT/Divulgação

Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, disse em entrevista ao programa "Hora do Faro", da Record, neste domingo, que a família do apresentador ocultou da imprensa o estado de saúde dele, nos dias que antecederam a sua morte, para não gerar alarde.

"Estávamos vivenciando essa história 20 dias antes que o Brasil todo soube. A gente não podia passar para ninguém o que estava acontecendo porque não queríamos criar maior alarde com essa coisa toda", ela afirmou, acrescentando que os familiares agora passam pelo luto.

"Está sendo muito difícil acreditar no que aconteceu. Para 99,9% das pessoas, é o Silvio Santos. Para mim, é meu pai. Meu mestre. Depois de Deus, é meu melhor amigo. É quem me formou. Foram muitas histórias, vivências", acrescentou.

Silvia contou também que não estava no hospital no momento da morte de seu pai, e que ainda tinha esperança de que ele saísse da casa de saúde.