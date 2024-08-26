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Filhas de Silvio Santos desistem de vender a Jequiti após proposta abaixo do valor de mercado

Herdeiras do apresentador foram informadas, antes de sua morte, que empresa valia muito mais do que estava sendo oferecido
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Agosto de 2024 às 08:57

Patricia Abravanel no programa Roda a Roda Jequiti
Patricia Abravanel no programa Roda a Roda Jequiti Crédito: Gabriel Cardoso/SBT
O Grupo Silvio Santos desistiu, ao menos por enquanto, de vender a Jequiti Cosméticos. As herdeiras do apresentador, que morreu no último sábado (17), foram informadas que a empresa valia muito mais do que o valor que lhes foi oferecido.
A informação, segundo apuração da Folha de S.Paulo, foi dada no início de agosto, antes de seu falecimento. A Cimed, que negociava a compra de 100% das ações da empresa, não quis subir novamente a proposta e encerrou as conversas.
O valor da primeira proposta da Cimed era estimada em R$ 400 milhões. Atendendo a um pedido das herdeiras de Silvio Santos, a empresa aceitou subir a proposta para R$ 450 milhões. O acréscimo, porém, foi considerado insuficiente após um dado a que elas tiveram acesso.
As filhas foram informadas que a Jequiti tinha valor de mercado próximo aos R$ 654 milhões. O F5 confirmou este valor através de documentos obtidos pela reportagem na Receita Federal e Junta Comercial, e que formam o patrimônio declarado de Silvio Santos.
Ou seja, estava claro que a venda da empresa de cosméticos estava abaixo do que ela, de fato, poderia valer. Uma negociação no futuro não é descartada.
A decisão de tentar a venda ocorreu porque o Grupo Silvio Santos entendia que precisava prestar mais atenção ao SBT, empresa que é a joia da coroa do grupo.
A Jequiti Cosméticos está presente em todo o território brasileiro por meio de 260 mil consultoras. A empresa é conhecida por lançar perfumes de artistas, como Celso Portiolli, Carlinhos Maia e Larissa Manoela.

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