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Cid Moreira deixou instruções sobre enterro

Fátima Sampaio, mulher do primeiro âncora do Jornal Nacional, revelou alguns dos pedidos dele dos rituais pós-morte
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Outubro de 2024 às 11:12

Jornalista Cid Moreira
JCid Moreira Crédito: Globo/Divulgação
Cid Moreira morreu na manhã desta quinta-feira (3), no Rio de Janeiro, aos 97 anos.
Fátima Sampaio, mulher do primeiro âncora do Jornal Nacional (Globo), revelou alguns dos pedidos dele dos rituais pós-morte. "Ele falou para mim que quer ser enterrado em Taubaté, perto da primeira esposa, da filha que foi, do neto que foi", disse.
Ela também falou que pensa em fazer uma despedida em Petrópolis (RJ) antes, onde o casal morava. "Eu tô um pouco grogue e vou precisar de ajuda", confessou Fátima.
Jacira Moreira, fruto do primeiro casamento de Cid Moreira, morreu em 2020, vítima de enfisema pulmonar.
Já o neto de Cid, Alexandre Moreira, morreu em 1996, aos 21 anos. Ele sofreu um acidente de carro em Taubaté (SP).

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