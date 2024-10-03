Cid Moreira foi autor de famosa vinheta 'Jabulaaaaani' para Copa de 2010

Cid Moreira foi responsável por gravar vinhetas para a Copa do Mundo de 2010 falando "Jabulaaaaani" para a TV Globo. Na ocasião, o locutor tinha 82 anos e disse ao jornal Extra que estar em alta na internet demonstrava que "estava vivo".

Vinheta rapidamente ficou famosa, contando apenas com a voz de Cid Moreira repetindo o nome da bola oficial do torneio de forma bem-humorada. Ainda em entrevista ao Extra, em 2010, o locutor relatou que não sabia o que era "Jabulani" quando convidado às gravações: "Eu nem sabia o que era. Não imaginava que fosse repercutir tanto. Parece que já está fazendo sucesso na internet também".