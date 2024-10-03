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Cid Moreira foi autor de famosa vinheta 'Jabulaaaaani' para Copa de 2010

Na ocasião, o locutor tinha 82 anos e disse que estar em alta na internet demonstrava que "estava vivo"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Outubro de 2024 às 11:06

O jornalista e apresentador Cid Moreira
O jornalista e apresentador Cid Moreira Crédito: Divulgação
Em 2010, Cid Moreira, conhecido pela voz grave típica de locutor, gravou vinheta para a Copa do Mundo falando "Jabulaaani", nome da bola oficial do torneio.
Cid Moreira foi responsável por gravar vinhetas para a Copa do Mundo de 2010 falando "Jabulaaaaani" para a TV Globo. Na ocasião, o locutor tinha 82 anos e disse ao jornal Extra que estar em alta na internet demonstrava que "estava vivo".
Vinheta rapidamente ficou famosa, contando apenas com a voz de Cid Moreira repetindo o nome da bola oficial do torneio de forma bem-humorada. Ainda em entrevista ao Extra, em 2010, o locutor relatou que não sabia o que era "Jabulani" quando convidado às gravações: "Eu nem sabia o que era. Não imaginava que fosse repercutir tanto. Parece que já está fazendo sucesso na internet também".
O jornalista morreu nesta quinta-feira, aos 97 anos. Cid Moreira foi locutor e apresentador, e acabou morrendo devido à falência múltipla dos orgãos.

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