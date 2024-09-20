Aguinaldo Silva volta para a Globo; veja o que ele vai fazer na emissora

O novelista e escritor Aguinaldo Silva, em seu apartamento em São Paulo Crédito: Folhapress

O primeiro trabalho do autor após seu retorno à emissora será uma novela das nove, chamada de Três Graças. Rosane Svartman prepara uma trama das sete, que irá estrear no ano que vem.

Uma área exclusiva de trabalho e convivência foi inaugurada para os autores das áreas de dramaturgia e humor dentro dos Estúdios Globo. A iniciativa da emissora tem como objetivo mostrar que sua prioridade é a dramaturgia.

A ideia do projeto partiu de Rosane Svartman e foi aprovada pelo diretor-geral de TV e dos Estúdios Globo, Amauri Soares.

"Quando a gente trabalha daqui, a gente consegue ir até o estúdio, andar até a cidade cenográfica e ver como daquela página em branco vem o trabalho de centenas de pessoas, o investimento emocional, financeiro, de uma empresa toda pra criar um universo. Eu não acredito em autores encastelados, acho importante estar junto", disse a idealizadora ao Gshow.