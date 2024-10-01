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Saúde

Evaristo Costa relata perda de 22kg após doença: 'Me sinto definhando'

Apresentador explicou que o emagrecimento se deu apenas por conta da crise da doença. "Às vezes as pessoas falam assim: 'Que legal, você tá bem magrinho"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 08:03

Evaristo Costa relata perda de 22kg
Evaristo Costa relata perda de 22kg Crédito: Reprodução/Youtube/ Domingo Espetacular
Evaristo Costa, 48, falou sobre a vida após o diagnóstico de doença de Crohn e revelou que sofreu uma rápida perda de peso por conta da condição.
O jornalista disse ter perdido 22 quilos em apenas três semanas. "Eu cheguei a 99 quilos, mas estava com 99 porque estava tomando corticoide, que incha demais. Os médicos chegaram à conclusão de que os corticoides não fazem efeito em mim [...] aí cortaram o remédio. Eu perdi 22 quilos em três semanas", disse ele em entrevista ao "PodCringe", divulgado na última quinta-feira (26).
O apresentador explicou que o emagrecimento se deu apenas por conta da crise da doença. "Às vezes as pessoas falam assim: 'Que legal, você tá bem magrinho, barriga chapadinha'. Mas não é um emagrecimento saudável. Eu estou totalmente desregulado por dentro, estou há um ano em crise. Descobri em 2021, ela deu uma estabilizada, mas voltou", afirmou.
"Eu me sinto definhando. É como eu defino para o médico. Todos os dias eu me sinto definhando", disse Evaristo.
Evaristo mencionou que não consegue reter os nutrientes dos alimentos. "Perco meio quilo por dia? Posso comer qualquer coisa, mas não para dentro de mim. A alimentação não para dentro de mim. Ela sai de dentro de mim, então não me dá os nutrientes que eu preciso", esclareceu o jornalista.
O ex-âncora do "Jornal Hoje" contou que a doença de Crohn também deixa sua imunidade sempre baixa. "A última vez que eu fui internado foi por causa de uma infecção nas amígdalas que se transformou em uma sepse, porque eu estava com a imunidade no pé", recordou.

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