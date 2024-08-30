Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sucesso mundial

Coxinha é o aperitivo preferido dos brasileiros, segundo pesquisa

Versátil e amada, a coxinha ganha novas versões e mantém seu lugar no coração dos brasileiros e no ranking mundial de pratos fritos
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 30 de Agosto de 2024 às 14:30

Coxinha de frango
Coxinha de frango Crédito: Pixabay
Se tem uma coisa que os brasileiros amam de paixão é a coxinha! Esse petisco icônico não só é o queridinho nacional, mas também figura em 15º lugar no ranking mundial de frituras, de acordo com o guia online de gastronomia TasteAtlas. Divulgada em agosto, essa lista só confirma o que já sabíamos: a coxinha é a rainha dos aperitivos, conquistando 4,4 estrelas na votação global.
A receita tradicional é um clássico: massa de batata e farinha de trigo, recheada com frango desfiado e temperos a gosto, frita até ficar douradinha e crocante. Mas a coxinha não parou por aí! Sua versatilidade abriu espaço para inúmeras variações. Que tal uma coxinha de costela de porco com molho barbecue? Essa versão inovadora, oferecida por uma famosa rede de restaurantes, dá um toque defumado e agridoce ao petisco tradicional.

Veja Também

Aprenda receita da coxinha sem massa de famosa hamburgueria do ES

Ama coxinha? Confira cinco receitas de salgados de festa

Além das variações gourmet, as adaptações vegetarianas e veganas também estão bombando. Coxinhas recheadas com jaca desfiada são um sucesso, replicando a textura e o sabor do frango de um jeito surpreendente. E se você acha que acabou, prepare-se: tem coxinha de camarão, carne seca, queijo e muito mais. Cada nova versão traz um sabor único para esse petisco amado.
Coxinhas de frango e camarão da Bee na Praia do Canto
Coxinhas de frango e camarão Crédito: Vitor Jubini
Com tantas opções, não é à toa que a coxinha continua a encantar tanto brasileiros quanto entusiastas da culinária ao redor do mundo. Seja na versão tradicional ou em uma das suas muitas variações, a coxinha é um verdadeiro símbolo da criatividade e riqueza gastronômica do Brasil.

Veja Também

Waffle salgado é opção para brunch ou café; veja receita

5 receitas práticas e deliciosas com leite de coco

Bolo de banana caramelizado é dica para servir com café; veja receita

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja como o ovo ajuda a fortalecer a saúde no outono
Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados