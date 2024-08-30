Coxinha é o aperitivo preferido dos brasileiros, segundo pesquisa

Coxinha de frango Crédito: Pixabay

Se tem uma coisa que os brasileiros amam de paixão é a coxinha! Esse petisco icônico não só é o queridinho nacional, mas também figura em 15º lugar no ranking mundial de frituras, de acordo com o guia online de gastronomia TasteAtlas. Divulgada em agosto, essa lista só confirma o que já sabíamos: a coxinha é a rainha dos aperitivos, conquistando 4,4 estrelas na votação global.

A receita tradicional é um clássico: massa de batata e farinha de trigo, recheada com frango desfiado e temperos a gosto, frita até ficar douradinha e crocante. Mas a coxinha não parou por aí! Sua versatilidade abriu espaço para inúmeras variações. Que tal uma coxinha de costela de porco com molho barbecue? Essa versão inovadora, oferecida por uma famosa rede de restaurantes, dá um toque defumado e agridoce ao petisco tradicional.

Além das variações gourmet, as adaptações vegetarianas e veganas também estão bombando. Coxinhas recheadas com jaca desfiada são um sucesso, replicando a textura e o sabor do frango de um jeito surpreendente. E se você acha que acabou, prepare-se: tem coxinha de camarão, carne seca, queijo e muito mais. Cada nova versão traz um sabor único para esse petisco amado.

Coxinhas de frango e camarão Crédito: Vitor Jubini