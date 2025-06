São João

Concerto junino mistura orquestra e forró em Vitória

Orquestra Camerata Sesi fará concerto com participação especial do grupo capixaba Mafuá. Os ingressos custam a partir de R$ 40 (meia solidária)

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de junho de 2025 às 10:13

Camerata Sesi fará concerto junino com o grupo Mafuá Crédito: Reprodução/Instagram/@diegoadinolfi.oficial/@cameratasesi

Em clima de São João, o Teatro Sesi, em Vitória, recebe neste domingo (29), às 11h, mais um espetáculo da temporada pop do Festival Sesi Som, com muita música e tradição junina. Unindo tradição popular e música de concerto, o Concerto Junino celebra os 25 anos do Teatro Sesi em grande estilo, com a Orquestra Camerata Sesi e a participação especial do grupo capixaba Mafuá. >

Em uma manhã embalada por arranjos vibrantes e cheios de identidade, o público vai reviver a atmosfera das festas juninas com releituras orquestrais de xotes, baiões e arrasta-pés. O espetáculo é uma homenagem à riqueza cultural do São João e à potência dos encontros entre o erudito e o popular. Os ingressos já estão disponíveis no site Sympla, com valores a partir de R$ 40 (meia solidária).>

Mafuá: forró capixaba no mundo

Com 18 anos de carreira, o Grupo Mafuá nasceu em Vitória e se firmou como um dos principais representantes do forró tradicional no Espírito Santo. Ao longo de sua trajetória, o grupo percorreu o Brasil e realizou turnês internacionais em cidades como Lisboa, Paris, Amsterdam e Londres - sempre levando na bagagem a sonoridade regional com sotaque capixaba e o carisma característico de seus integrantes.>

Grupo Mafuá Crédito: Divulgação/Baião Produções

O grupo já dividiu palco com ícones da música nordestina como Dominguinhos, Elba Ramalho, Alceu Valença e Zé Ramalho, e agora volta a se encontrar com a Camerata Sesi em mais uma parceria musical elogiada pelo público e crítica.>

Serviço

Festival Sesi Som – Concerto Junino

O que: Orquestra Camerata Sesi e Grupo Mafuá

Orquestra Camerata Sesi e Grupo Mafuá Quando: domingo (29)

domingo (29) Horário : 11h

: 11h Onde : Teatro Sesi – Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória

: Teatro Sesi – Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória Ingressos : R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia entrada e meia solidária), disponíveis no site sympla.com.br/sesiculturaes

: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia entrada e meia solidária), disponíveis no site sympla.com.br/sesiculturaes Meia solidária: doação de produtos de limpeza (como sabão, desinfetante ou água sanitária) na bilheteria ou no dia do evento >

