Rap

Kanye West confirma show único no Brasil em novembro, afirma colunista

Segundo o portal Leo Dias, o retorno marca um dos eventos mais aguardados do ano no cenário musical e promete ser histórico para os fãs brasileiros

O rapper norte-americano Kanye West está oficialmente com passagem marcada para o Brasil. A informação foi antecipada e confirmada pelo portal LeoDias: o artista fará uma apresentação única no dia 29 de novembro, em São Paulo. O retorno marca um dos eventos mais aguardados do ano no cenário musical e promete ser histórico para os fãs brasileiros, já que Kanye não se apresenta no país desde 2011. >