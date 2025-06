Famosos

Zé Felipe pede divórcio na Justiça após 1 mês de término com Virgínia

Informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa do cantor sertanejo

Zé Felipe, 27, entrou na Justiça para oficializar o divórcio com a influencer Virginia Fonseca, 26. Processo é iniciado pelo artista após um mês do anúncio do término nas redes sociais.>