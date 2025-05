Separação

Como fica fortuna de Virginia e Zé Felipe? Especialistas explicam divisão de bens

Um patrimônio avaliado em mais de R$ 400 milhões é o que possui o agora ex-casal Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe

Um patrimônio avaliado em mais de R$ 400 milhões é o que possui o agora ex-casal Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe . Mas como deverá ser a divisão dessa fortuna, que inclui jatinhos, mansões, empresas com faturamento gigante e carros? Especialistas explicam o que está em jogo na separação. >

Para Vanessa Paiva, professora e advogada especialista em direito de família e sucessões, a comunhão parcial de bens determina que todo o patrimônio adquirido de forma onerosa após o casamento deva ser dividido igualmente entre os cônjuges, independentemente de quem tenha formalmente adquirido ou esteja com o bem registrado em seu nome. É o caso de Zé e Virginia.>

"Assim, carros, mansões, os dois jatinhos, bem como as participações societárias nas empresas WePink, Maria's Baby e Talismã Digital, integram o acervo partilhável. No caso das empresas, será necessário avaliar o valor das cotas ou ações pertencentes a cada um, considerando que, mesmo que estejam no nome de um só, a participação adquirida ou constituída durante o casamento é um bem comum", explica a advogada, que reforça que a avaliação patrimonial não incidirá diretamente sobre os ativos empresariais, mas sobre o valor das participações societárias detidas por eles.>