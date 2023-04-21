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Famosos comentam avião de R$ 50 mi que Virgínia deu a Zé Felipe: "Lembrancinha"

Influencer presenteou o marido com aeronave e surpreendeu famosos como Whindersson Nunes, Leo Santana e mais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Abril de 2023 às 12:12

Zé Felipe ganhou um jatinho de R$ 50 mi da esposa Virgínia
Zé Felipe ganhou um jatinho de R$ 50 mi da esposa Virgínia Crédito: Instagram/@virginia
"Agora dá pra levar a família toda". Com esta frase, o sertanejo Zé Felipe comemorou o presentão que ganhou da esposa, a influencer Virgínia Fonseca, por seus 25 anos. Trata-se de um jatinho Cessna Citation Excel, que comporta até oito passageiros.
Segundo a plataforma Comparative Private Planes, a aeronave custa US$ 10 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 50 milhões. O "mimo", entregue nesta quinta (20), servirá para o cantor viajar em turnê pelo país. Inclusive, o casal já viajou no mesmo dia para Araxá (MG), onde Zé Felipe se apresentou.
O presente chamou atenção de famosos, que não perderam tempo e comentaram bastante na publicação. Inclusive, alguns brincaram que ficou difícil competir com tamanha generosidade.
"É simples, mas é de coração", comentou João Gomes. "Só uma lembrancinha pra não passar em branco ?", escreveu o humorista Whindersson Nunes.
"Meta", comentou o meio-irmão João Guilherme. "Era só um bolinho, amor", digitou Lucas Guimarães.
"Ahhhh Virgínia, muito obrigado viu?? minha neni @loreimprota estava sem saber c/ oq me presentear no meu niver?", publicou o cantor Leo Santana.

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