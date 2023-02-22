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Saúde

Zé Felipe é criticado por show no Ceará e responde: 'Tive crise de ansiedade'

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram performance do cantor um pouco desanimado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 08:54

Zé Felipe diz que teve crise de ansiedade durante show que recebeu críticas no Ceará
Zé Felipe diz que teve crise de ansiedade durante show que recebeu críticas no Ceará Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor Zé Felipe respondeu às críticas sobre o show em que aparece desanimado em Paracuru, no Ceará, na noite de segunda-feira, 20. O sertanejo afirmou que teve uma crise de ansiedade.
Enquanto se apresentava, sua esposa, Virgínia Fonseca, aparece ao lado dele e começa a dançar o hit do cantor. Por meio dos stories do Instagram, ele se explicou e disse que a esposa o ajudou. "Tive crise de ansiedade, foi a segunda vez que eu tive. Quem tem sabe o quão ruim é. A Virgínia me ajudou, quem estava comigo sabe o quão difícil foi terminar o show", explicou.
Nas redes, perfis criticaram as cenas do sertanejo em sua performance. "Acordei com a energia de 15 Zé Felipe e 0 Virgínia", comentou um. "Amaram a intérprete de Libras no show do Zé Felipe?", escreveu outro. "Que show horrível, o cara quase não se mexe e a Virgínia parece uma intérprete de Libras do lado dele", criticou mais um perfil.

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