‘Nunca fiz piadas sobre a morte de Preta Gil’, diz humorista Léo Lins

Humorista afirmou que trechos de seu recente show foram usados fora de contexto para colocá-lo no centro de polêmica

Publicado em 28 de julho de 2025 às 10:28

O humorista Leo Lins afirmou que nunca fez piadas sobre a morte de Preta Gil Crédito: Reprodução/Instagram/@leolins/MARCOS ROSA/ Globo

Léo Lins, 42, se manifestou, na tarde deste domingo (27), para esclarecer que não fez piadas relacionadas a morte de Preta Gil (1974-2025). O humorista afirmou que trechos de seu recente show foram usados fora de contexto para colocá-lo no centro de polêmica.>

O QUE ACONTECEU

Humorista, inicialmente, contou que não tinha uma boa relação com Preta Gil. Ele detalhou que sofreu um processo da filha de Gilberto Gil, 83, há dois anos por debochar de sua forma física e, posteriormente, a ironizou pela descoberta do câncer como protesto contra ação.>

"Pessoalmente, nunca tive problema nenhum com ela. Profissionalmente, fiz algumas piadas e creio que ela teve os seus motivos para não gostar de mim. As últimas que escrevi foram mais ou menos uns dois anos atrás, quando recebi um processo por uma piada e, mais ou menos nessa época, foi quando saíram as notícias que ela começava essa sua batalha contra o câncer", disse Léo Lins, em vídeo publicado em seu canal no Youtube.>

Ele lembrou que procurou a artista para desejar sucesso no tratamento da doença, mesmo tendo usado o caso como piada em seu show. "Eu mandei também uma mensagem para ela no privado: 'sei que você não deve gostar de mim, mas espero que dê tudo certo no seu tratamento, que você consiga sair dessa e senti vontade no meu coração de te mandar isso'".>

>

Eu sei que agora deve ter gente pensando: 'ah, isso aí deve ser um print fake', ou então: 'ah, mas fez isso no privado e aí no público vai lá e faz piada'. Eu fiz no privado porque quem mandou a mensagem para ela fui eu, a pessoa, Leonardo. Foi um gesto de uma pessoa para outra, não uma ação pública midiática.>

Na sequência, o artista reclamou que a piada sobre a doença da artista vazou de seu stand-up mesmo tendo avisos sobre a lei de proteção de direitos autorais. Ele alega que evita que o que leva aos palcos chegue ao grande público para não causar "dores".>

Léo Líns tratou de esclarecer que não fez piada sobre a morte de Preta Gil em seu show em Niterói (RJ), na última semana. Ele repetiu a piada sobre o câncer, ato em "protesto" ao processo, mas o trecho foi usado fora de contexto para acusá-lo de ironizar a notícia do falecimento da cantora.>

Chegou num ponto onde falei: 'não posso ignorar', porque pegaram uma notícia de um mês atrás, feita de forma muito desleal, desonesta, sobre piadas escritas dois anos atrás, para agora publicar notas dizendo que estou fazendo piadas sobre a morte da Preta Gil. Chegaram a atribuir a mim uma frase com aspas: 'quem me processar vai pegar câncer e morrer'. Eu nunca disse isso e nem fiz piadas sobre a morte da Preta Gil.>

"Sei que aqui já vão falar: 'ah, não falou da morte, mas falou do câncer e ela morreu de câncer. Isso também está errado' e 'ele descreveu as piadas dois anos atrás, mas contou até semana passada no teatro e não pode'. Sei que aqui já cabe uma discussão", acrescentou.>

Léo concluiu o vídeo afirmando que não irá mais repetir as piadas de 2023 por não existir mais o processo de Preta Gil. "Aproveite para dizer que não faço mais as minhas piadas, porque elas eram sobre o processo, como não tem mais processo, não tem mais o porquê continuar com as piadas. Aproveite também para falar com a família, parentes e amigos próximos e deixar aqui os meus sentimentos a todos vocês, que eu tenho certeza estão passando por um momento difícil", garantiu.>

Fiquem tranquilos, a Preta Gil não vai mais me encontrar nem ouvir minhas piadas, porque ela está no céu e eu vou para o inferno.>

