5 momentos marcantes da vida e carreira da Preta Gil

Descubra alguns destaques da trajetória desta artista que deixou um legado imenso na cena cultural brasileira

A trajetória de Preta Gil sempre esteve ligada à autenticidade. Entre música, televisão e ativismo, construiu uma carreira que refletia vivências reais e um posicionamento firme diante de temas importantes. Sua arte, carregada de identidade, trouxe para o público mais do que entretenimento: um convite para enxergar a vida com coragem e afeto. >

1. A maternidade e a transformação pessoal

Poucos acontecimentos têm impacto tão profundo quanto a chegada de um filho, alterando rotinas, afetos e até a maneira de enxergar o mundo. Em 1995, Preta Gil viveu essa mudança com o nascimento de Francisco Gil, fruto de seu relacionamento com o ator Otávio Muller. >

A maternidade trouxe novos desafios, mas também um amadurecimento que ela sempre reconheceu como essencial em sua trajetória. Fran, que seguiu carreira musical, tornou-se um elo vital na história da artista, marcando não só sua vida pessoal, mas também refletindo no modo como Preta Gil lidava com arte, afeto e propósito. >

2. O primeiro álbum e a afirmação artística

3. O “Vai e Vem” e a busca por diálogo

Em 2010, Preta Gil assumiu outro papel ao comandar o programa “Vai e Vem”, no GNT. A atração, gravada em um cenário que simulava um elevador, propunha conversas abertas sobre sexualidade com figuras conhecidas, sempre em tom leve e espontâneo. Mesmo com um tema considerado delicado para a TV da época, ela fez questão de manter inteligência e humor no centro da condução, criando um espaço em que assuntos íntimos podiam ser tratados com naturalidade. >