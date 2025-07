Luto

Thiaguinho, Taís Araujo, Claudia Abreu e mais famosos vão ao velório de Preta Gil

Cerimônia acontece no Theatro Municipal, no Rio

Familiares, amigos e famosos compareceram ao velório de Preta Gil no Rio de Janeiro, que morreu de câncer aos 50 anos.>

Dentre eles o cantor e ator Tiago Abravanel, que foi ao local acompanhado do marido. Intérprete de Raquel em "Vale Tudo" (Globo), Taís Araujo compareceu logo no início da cerimônia e foi embora rápido.>

Apesar de não ir, o presidente Lula (PT) e a primeira-dama Janja enviaram uma coroa de flores à Preta com os dizeres "Nasceu para voar".>

O cortejo com o corpo de Preta no carro do Corpo de Bombeiros vai passar pelo trajeto que recentemente ganhou seu nome: o Circuito de Blocos de Carnaval de Rua Preta Gil.>