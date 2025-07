Último adeus

Preta Gil é velada no Rio de Janeiro; caixão chega no Theatro Municipal

Artista morreu no domingo, em Nova York, e terá cerimônia de despedida no Theatro Municipal da capital fluminense

Publicado em 25 de julho de 2025 às 09:42

A cantora Preta Gil na folia em Copacabana, no Rio Crédito: Zo Guimaraes /Folhapress

O corpo de Preta Gil já está no Theatro Municipal do Rio de Janeiro para o velório da cantora.>

Fãs chegaram no local antes das 7h. A cerimônia com as últimas homenagens de amigos, fãs e familiares acontece das 9h às 13h desta sexta-feira (25). Enquanto esperavam o início da celebração, eles cantaram músicas da cantora, como "Sinais de Fogo".>

Antônio da Paz foi o primeiro a chegar no velório. Ele pegou um ônibus em Santo André (SP) às 21h, chegou no Rio às 4h30 e pretende voltar ainda nesta sexta-feira (25): "Vim fazer uma homenagem pequenininha para ela", disse à reportagem. "Era uma mulher alegre, foi alegre até os últimos momentos. Então ela precisa de alegria lá em cima, onde ela estiver".>

Amigos e familiares fizeram camiseta personalizada para o evento. A camiseta tem uma foto de Preta com uma coroa e os dizeres "Preta tudo" e "amor sempre foi ação".>

>

Diversas ruas no entorno do Theatro Municipal do Rio de Janeiro têm interdições nesta sexta. Equipes da Centro de Operações e Resiliência (COR), CET-Rio, Guarda Municipal e Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) participam do esquema.>

Das 15h às 17h, os parentes vão participar de cerimônia privada de cremação. Era um desejo de Preta que seu corpo fosse cremado, como informou a equipe de Gilberto Gil ao UOL.>

Antes do velório, o corpo de Preta vai passar pelo circuito de blocos de Carnaval, que agora leva o nome da cantora. O circuito começa na rua Primeiro de Março, no centro do Rio, e passa pela avenida Presidente Antônio Carlos, terminando na altura da rua Araújo Porto Alegre, onde fica o Theatro Municipal.>

Depois, seguirá em cortejo, em carro do Corpo de Bombeiros, até o Cemitério da Penitência. O trajeto será o seguinte: rua Araújo Porto Alegre, av. Presidente Antônio Carlos, rua Primeiro de Março, av. Presidente Vargas, avenida Francisco Bicalho, viaduto do Gasômetro, pista lateral da av. Brasil (Caju), rua Monsenhor Manuel Gomes.>

Este vídeo pode te interessar