Corpo de Preta Gil será cremado em cerimônia fechada para família e amigos

Última despedida da cantora acontecerá no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, zona portuária do Rio

Publicado em 23 de julho de 2025 às 14:50

O corpo de Preta Gil será cremado numa cerimônia reservada a familiares e amigos Crédito: Reprodução/Instagram @pretagil

Após o velório no Theatro Municipal, o corpo de Preta Gil será cremado numa cerimônia reservada a familiares e amigos.>

A última despedida da cantora acontecerá no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, zona portuária do Rio. A informação foi confirmada à reportagem pela assessoria de imprensa do local.>

Era um desejo de Preta que seu corpo fosse cremado, como informou a equipe de Gilberto Gil à reportagem.>

VELÓRIO>

O corpo da artista será velado em cerimônia aberta ao público nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio, região central da cidade. O velório será pela manhã, das 9h às 13h. "Celebraremos sua vida, arte e legado", diz publicação nas redes sociais.>

A cantora morreu no último dia 20, aos 50 anos, em virtude de um câncer de intestino. Ainda não há informações sobre a repatriação do corpo de Preta, que morreu nos Estados Unidos.>

