Playlist

Preta Gil indicou todas as músicas da playlist que tocou em seu velório

Lista contou com nomes como Ivete Sangalo, Marina Sena, Jennifer Lopez e o grupo BaianaSystem

No velório da cantora Preta Gil, que aconteceu nesta sexta-feira (25), fãs, amigos e familiares foram recebidos com uma seleção musical feita pela própria artista, morta no último domingo (20), em Nova York.>