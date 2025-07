Despedida

Missas de sétimo dia de Preta Gil acontecem em Salvador e no Rio de Janeiro

As missas acontecerão neste sábado (26) e na segunda (28); Preta Gil morreu aos 50 anos após dois anos lutando contra o câncer

Publicado em 26 de julho de 2025 às 12:26

Fãs, amigos e familiares se despedem de Preta Gil, durante o seu velório no Theatro Municipal Crédito: ALEXANDRE BRUM/Agencia Enquadrar/Folhapress

As missas de sétimo dia de Preta Gil acontecerão neste sábado (26), em Salvador, e na segunda-feira (28), no Rio de Janeiro.>

A primeira missa acontece neste sábado, às 16h, no Santuário Santa Dulce dos Pobres, em Salvador. Preta era embaixadora das Obras Sociais Irmã Dulce e devota da santa. "Nós nos uniremos para lembrar com afeto a sua presença entre nós e pedir a Deus que a acolha em Sua infinita misericórdia", publicou o Santuário nas redes sociais.>

No Rio de Janeiro, a missa acontece na segunda-feira, às 19h, na Paróquia Santa Mônica, no Leblon. A informação foi confirmada à reportagem pela assessoria de imprensa de Gilberto Gil.>

CORTEJO MARCADO POR EMOÇÃO, CANTORIA E BALÕES

Corpo da artista deixou o Theatro Municipal do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (25), pouco depois das 15h. O caixão foi carregado por bombeiros, Francisco Gil, único filho de Preta, Otávio Muller e o músico baiano Carlinhos Brown.>

Corpo da cantora Preta Gil deixa o Theatro Municipal, no centro do Rio de Janeiro após velório Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress

O caixão de Preta Gil foi colocado em cima de um caminhão do Corpo de Bombeiros. O cortejo ficou marcado por muitos aplausos, choro e gritos de "Preta, eu te amo" dos fãs.>

Milhares de fãs que prestaram homenagens com sinalizadores de fumaça, cantorias de "Sinais de Fogo", "Stereo", "Meu Corpo Quer Você" e "Medidas de Amor", além de balões vermelhos.>

O cortejo durou quase uma hora entre o Theatro Municipal, no centro, e o crematório na zona norte. A passarela do metrô Cidade Nova, na Avenida Presidente Vargas, estava lotada por fãs que esperavam o cortejo.>

Muitos famosos e emoção Carol Dieckmann, Regina Casé, Thiaguinho, Francisco Gil, amigos e familiares deixaram o cortejo em carros e vans com destino ao cemitério.>

O caminhão do Corpo de Bombeiros fez o seguinte trajeto com o caixão de Preta Gil: rua Araújo Porto Alegre, av. Presidente Antônio Carlos, rua Primeiro de Março, av. Presidente Vargas, avenida Francisco Bicalho, viaduto do Gasômetro, pista lateral da av. Brasil (Caju), rua Monsenhor Manuel Gomes.>

Francisco Gil, 30, se despediu da mãe, Preta Gil Crédito: ALEXANDRE BRUM/Agencia Enquadrar/Folhapress

O corpo de Preta Gil foi cremado às 17h, no Cemitério da Penitência. A cerimônia, restrita à família e amigos próximos, aconteceu ao som de "Drão".>

O VELÓRIO DE PRETA GIL

O velório do corpo de Preta Gil ocorreu entre as 9h e as 13h. Diversas ruas no entorno do Theatro Municipal foram interditadas - inclusive o trajeto que agora é chamado de Circuito de Blocos de Carnaval de Rua Preta Gil, entre a Rua Primeiro de Março e a Rua Araújo Porto Alegre, no centro do Rio.>

Fãs da artista chegaram no local antes das 7h. Enquanto esperavam o início da celebração, eles cantaram músicas da cantora, como "Sinais de Fogo".>

Gilberto Gil, 83, foi aplaudido ao chegar no velório da filha Preta Gil, no Theatro Municipal. O artista foi aplaudido pelo público que ainda estava no local. Ele chegou ao velório acompanhado de Sandra Gadelha, mãe de Preta, Flora Gil, sua esposa, a filha Bela Gil e a atriz Fernanda Torres, entre outros.>

A primeira-dama Janja Lula da Silva foi ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro para o velório de Preta Gil. Ela e o presidente Lula enviaram uma coroa de flores cor-de-rosa.>

A coroa veio com os dizeres "Nasceu para voar, fez seu destino, tocou o céu e espalhou só o amor. O Brasil agradece e celebra sua luz".>

O velório de Preta Gil também ficou marcado por 'lembrancinhas' a R$ 5. Na "lembrancinha", além da música de composição de Manoel, uma foto de Preta Gil aparece no verso do panfleto.>

A MORTE DE PRETA GIL

Preta Gil morreu no último domingo (20), aos 50 anos, em decorrência de um câncer. Ela passou dois anos lutando contra a doença, chegou a se curar no fim de 2023, mas acabou tendo novo diagnóstico em agosto do ano passado.>

Preta Gil indo para os EUA para novo tratamento contra o câncer Crédito: Eduardo Martins

Filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, sobrinha de Caetano Veloso e afilhada de Gal Costa, Preta Maria Gadelha Gil Moreira nasceu em 8 de agosto de 1974, no Rio de Janeiro. Dois anos após seu pai retornar do exílio em Londres durante a ditadura no Brasil.>

Mulher preta, bissexual e fora dos padrões estéticos convencionais, Preta enfrentou preconceitos desde a infância e usava sua visibilidade para combater o racismo, a gordofobia e a homofobia.>

Preta Gil era cantora, compositora, apresentadora e empresária. Paralelamente, ela se destacou como atriz e participou das novelas "Agora É Que São Elas" (2003, Globo), "Ti-Ti-Ti" (2010, Globo), "Caminhos do Coração" (2007) e "Os Mutantes" (2008) —as duas últimas produzidas pela Record.>

