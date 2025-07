Lembranças

Preta Gil citou Espírito Santo em música que marcou sua estreia na carreira solo

Cantora, empresária e um dos nomes mais populares da música brasileira morreu neste domingo (20), aos 50 anos

A cantora Preta Gil, falecida neste domingo (20), aos 50 anos, deixou um legado marcante na música brasileira. Carismática, intensa e cheia de personalidade, ela construiu uma carreira que atravessou o pop, o axé e o samba, sempre com verdade e emoção. Mas um momento em especial guardou um carinho afetivo com o Espírito Santo: a menção a Vitória na canção “Táxi pra Bahia”. >

“Irei a Vitória, do Espírito Santo, mas o meu destino é Salvador, Bahia”. O trecho da música eternizou a capital capixaba nos versos da artista e fez parte de um momento marcante vivido com o público do estado. A canção, lançada em seu álbum de estreia Prêt-à-Porter (2003), refletia os deslocamentos afetivos e geográficos de Preta, e colocou Vitória no caminho simbólico entre amores e destinos.>