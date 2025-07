Saudade

Fotos e vídeos: relembre as passagens de Preta Gil pelo ES

A voz e a presença de Preta Gil emocionaram plateias capixabas em diferentes momentos da carreira, com shows, desfiles e até monólogos

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de julho de 2025 às 12:34

A notícia da morte de Preta Gil, aos 50 anos, neste domingo (20), comoveu o Brasil e deixou um vazio na música nacional. Artista multifacetada, empresária, apresentadora e uma das vozes mais autênticas da cena cultural brasileira, Preta também construiu uma relação de carinho com o Espírito Santo, onde protagonizou momentos inesquecíveis para os fãs capixabas.>

Entre as passagens mais marcantes está sua participação no festival Vitória Pop, em maio de 2004, na Praça do Papa, em Vitória. À época, Preta deu entrevista ao programa Em Movimento, da TV Gazeta, e emocionou o público ao cantar um trecho de “Táxi pra Bahia”, canção em que menciona diretamente a capital capixaba:>

Irei a Vitória, do Espírito Santo, mas o meu destino é Salvador, Bahia

A cantora Preta Gil falou com o programa Em Movimento, em 2004 Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Após o show, a cantora foi só gratidão: “Fui muito bem recebida, a energia aqui é nota dez. Tô muito feliz, muito grata pela energia do público, pela receptividade”, disse à repórter Alê Marques.>

Em 2005, Preta participou de um evento de moda, no qual cantou seus sucessos e levantou o astral do público. Outros momentos também marcaram sua conexão com o Estado. Em junho de 2011, a artista trouxe seu animado projeto Noite Preta para a boate Píer 27, em Vila Velha, onde cantou por 2 horas e 20 minutos. >

Dois anos depois, em outubro de 2013, Preta se apresentou no Shopping Vitória, durante o Vogue Fashion’s Night Out, misturando moda, música e presença vibrante. Preta também passou pelos palcos do Multiplace Mais, em Meaípe, durante feriados prolongados como a Semana Santa, além de ter comandado o Bloco da Preta e o projeto Noite Preta em edições do Ilha Shows, sempre com ingressos disputados e pistas cheias.>

Preta Gil já esteve diversas vezes no Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Já em 2019, o Espírito Santo recebeu uma versão mais íntima da artista, que se apresentou no Teatro Universitário da Ufes, em Vitória, com o monólogo "Mais Preta que Nunca". Sozinha no palco, a cantora compartilhou com o público capixaba memórias, reflexões sobre sua trajetória e relatos de bastidores da cena cultural brasileira, vivida intensamente desde a infância como filha de Gilberto Gil e testemunha do movimento tropicalista.>

Ao longo dos anos, Preta Gil cultivou um carinho especial pelo Espírito Santo. E o público capixaba retribuiu com entusiasmo e afeto. Hoje, fãs relembram esses momentos com saudade e gratidão por sua generosidade, alegria e presença potente nos palcos e na vida.>

Preta Gil fez show no ES em 2011

