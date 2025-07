Show em SP

Preta Gil subiu ao palco pela última vez para cantar ao lado do pai, Gilberto Gil

A última vez em que cantou diante do público foi ao lado do pai, Gilberto Gil, no Allianz Parque, em São Paulo, há cerca de três meses.

Publicado em 21 de julho de 2025 às 05:48

Preta Gil morreu neste domingo, 20, em decorrência de um câncer contra o qual passava por tratamento desde quando foi diagnosticada, em 2023. A última vez em que cantou diante do público foi ao lado do pai, Gilberto Gil, no Allianz Parque, em São Paulo, há cerca de três meses.>

A cantora precisou se afastar dos palcos por conta da doença, retornando para algumas poucas apresentações em 2024, a última no início de agosto. Em 30 de março de 2025, participou do Domingão Com Huck, quando cantou algumas músicas, incluindo um cover de Brasil, tema da novela Vale Tudo. >

Foi no mês seguinte, em 27 de abril, que Preta Gil faria sua despedida do público. Ao lado do pai, Gilberto, cantou a música Drão, feita em homenagem à sua mãe, Sandra Gadelha (veja o vídeo acima).>

