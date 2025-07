Aos 50 anos

Famosos lamentam a morte de Preta Gil nos EUA

Filha de Gilberto Gil lutava há dois anos contra as complicações de um câncer no intestino

Publicado em 21 de julho de 2025 às 05:39

Famosos usaram as redes sociais neste domingo (20) para lamentar a morte de Preta Gil. A cantora, 50, que lutou pelos últimos dois anos contra as complicações de um câncer no intestino, estava internada Memorial Sloan Kettering Cancer Center, situado em Manhattan, Nova York, Estados Unidos, nos últimos meses para passar por um tratamento experimental contra a doença.>

Valesca Popozuda foi uma das primeiras a lamentar a morte da filha do cantor Gilberto Gil. " Você lutou tanto, você brigou para viver e vai descansar em paz. Eu estou muito triste porque eu sei quanto você quis viver!", escreveu.>

Preta Gil morreu aos 50 anos nos Estados Unidos Crédito: Reprodução @pretagil

O polítco Marcelo Freixo também prestou uma homenagem à cantora: "Hoje o Brasil está em luto. Perdemos nossa querida Preta Gil, uma grande artista, uma voz potente, com um talento incrível, e que usou de sua arte para lutar contra o racismo, a homofobia, o machismo e a gordofobia -sempre colocando seu talento e sua coragem a serviço de um país mais justo e mais diverso. Tive a honra de contar com a amizade de Preta e com seu apoio generoso em tantas lutas".>

Luciano Szafir lamentou: "Perdemos a Preta.... Não fui seu amigo, estive com ela apenas uma vez, fizemos um desfile juntos e não me lembro de alguém ter me feito rir tanto. Vou me lembrar dela assim.... Sempre sorrindo! Voa Preta Gil.... Meus sentimentos à família".>

Preta Maria Gadelha Gil Moreira foi diagnosticada em janeiro de 2023 com adenocarcinoma, um câncer no intestino. Após cirurgia e tratamentos de quimioterapia e radioterapia, a cantora chegou a anunciar que a doença estava em remissão. Em agosto de 2024, contudo, ela foi a público dizer que o câncer havia voltado mais agressivo e em diferentes partes do seu corpo: dois tumores nos linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio.>

