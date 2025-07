Luto

Mãe de Francisco, filha de Gil, avó de Sol: saiba quem é a família de Preta

Cantora também é parente de Caetano Veloso, Luiza Possi e Patrícia Pillar; entenda árvore genealógica

Do casamento com Sandra, Preta é a filha do meio. Seu irmão mais velho, Pedro, morreu aos 19 anos em 1990. A mais nova é Maria Gil, 49. Do casamento anterior, com Belina, o músico teve Nara, 59, e Marília, 58, e do casamento atual, com Flora, tem Bem, 40, Bela, 37 e José, 34.>