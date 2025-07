Luto

Gilberto Gil diz que Preta morreu nos EUA e cuida da repatriação do corpo

'Assim que possível, divulgaremos informações sobre as despedidas', diz a nota publicada nas redes do cantor

Publicado em 21 de julho de 2025 às 08:53

Gilberto Gil com a filha, Preta Gil Crédito: Reprodução/Instagram/@gilbertogil

Em nota publicada em suas redes sociais, Gilberto Gil afirmou que sua filha, Preta Gil, morreu em Nova York e que a família está atuando no processo de repatriar o corpo da cantora.>

"Pedimos a compreensão de tantos queridos amigos, fãs e profissionais da imprensa enquanto atravessamos esse momento difícil em família. Assim que possível, divulgaremos informações sobre as despedidas", diz ainda a nota publicada no Instagram do cantor.>

Preta morreu neste domingo (20), aos 50 anos. Era empresária, apresentadora e um dos nomes mais populares da música e do mercado fonográfico brasileiro das últimas três década. Ela transitou por gêneros como axé, samba e pop. A informação foi confirmada à Folha pela equipe da artista.>

Preta recebeu um diagnóstico de câncer colorretal em janeiro de 2023 e tratava a doença desde então.>

Filha do tropicalista Gilberto Gil com Sandra Gadelha, Preta deixa o filho Francisco Gil e a neta Sol de Maria. O horário e o local de seu velório ainda não foram divulgados pelos familiares, que atualmente cuidam da repatriação do corpo da cantora.>

Enquanto realizava terapias, a artista chegou a participar da turnê "Nós, A Gente", que uniu três gerações da família Gil no mesmo show, e ainda da turnê em que seu pai se despediu dos palcos, "Tempo Rei". Em entrevista a este jornal, a cantora declarou que as apresentações faziam parte do seu processo de cura. "Estou enfraquecida, mas cada noite é uma dose de adrenalina, amor e afeto.">

