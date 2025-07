História

Preta Gil teve quatro casamentos e namorou vários famosos

Primeiro marido de Preta foi o ator Otávio Müller. Eles ficaram juntos de 1994 a 1995 e da relação nasceu o único filho da artista, o músico Francisco

Preta Gil, que morreu neste domingo (20), aos 50 anos, em decorrência de câncer, foi casada por quatro vezes e se envolveu com vários famosos.>

Preta voltou a casar nos anos 2000, dessa vez com o roteirista Rafael Dragaud. Em maio passado, a cantora revelou que perdeu dois bebês da relação com Dragaud.>

Ela explicou que os bebês nasceram mortos, um deles quando já estava no quinto mês de gestação. "Ele não nasceu, mas lembro dele, rezo para ele. Durante muito tempo, eu neguei essa perda, até pouco tempo atrás. Demorou para eu entender que eu tinha que viver o luto do bebê, fazer um ritual", contou durante participação no podcast Mil e Uma Tretas.>