Luto

'O Brasil chora sua perda', diz Anitta sobre morte de Preta Gil

"Que Deus e os orixás recebam Preta Gil de braços abertos. O Brasil chora sua perda", escreveu a cantora no Instagram

Anitta lamentou, no início da manhã desta segunda-feira (21), a morte da cantora Preta Gil, aos 50 anos.

"Que Deus e os orixás recebam Preta Gil de braços abertos. O Brasil chora sua perda", escreveu, no Instagram.

Outros artistas usaram as redes para a despedida e alguns deles contaram histórias que viveram com a filha de Gilberto Gil.

A cantora Mariana Belém lembrou que Preta a acolheu quando perdeu o irmão, Rafael Mascarenhas, atropelado no momento em que andava de skate em um túnel na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.>

A morte do jovem de 18 anos completou 15 anos neste domingo, mesmo dia em que a filha de Gilberto Gil morreu, após tentativas de tratamento contra um câncer colorretal.>

"Quinze anos atrás meu irmão partia e hoje quem parte é uma das pessoas que mais me acolheu, sem me conhecer tão bem, a Preta", contou Mariana. "Ela também perdeu um irmão jovem como o meu e me acolheu na mesma dor".