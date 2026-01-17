Só comida boa!

De Setiba a Meaípe: veja roteiro para curtir a gastronomia de Guarapari

Torta de lavanda, filé com lagosta e um bolinho de bacalhau dos deuses compõem a lista de HZ, que indica cinco restaurantes imperdíveis na Cidade Saúde

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 07:00

Nas mais de 50 praias que fazem de Guarapari o destino mais badalado do verão capixaba, a boa gastronomia se revela em um cardápio diverso, que vai além dos seus restaurantes mais tradicionais.

Gaeta, Cantinho do Curuca, Kibe Lanches e Recanto da Zezé, entre outros points icônicos, ainda são destinos obrigatórios em uma visita à Cidade Saúde, mas o roteiro abaixo destaca outras cinco casas igualmente imperdíveis para conhecer nesta temporada.

Filé com lagosta, torta de lavanda com limão e frutas vermelhas, arroz vermelho com polvo e um excelente bolinho de bacalhau estão entre as opções da lista, que percorre restaurantes entre as praias de Setiba e Meaípe, pontos extremos do município. A região de montanhas, representada pela bucólica Buenos Aires, não ficou de fora. Confira!

1 Camarão e muito mais em Setiba Com ambiente em estilo rústico, o Nosso Bistrô serve moqueca com um acompanhamento que foge à tradição capixaba, mas agrada em cheio aos visitantes. Por lá, o prato ícone do Espírito Santo vai à mesa com arroz branco, moquequinha de banana-da-terra e bobó de camarão - no lugar do clássico pirão de peixe. Para abrir a refeição, uma dica é o camarão empanado (R$ 95/com molho de ervas, para compartilhar). Na seção de massas, destaque para o talharim caseiro de lagosta (R$ 260/duas pessoas). Na alta temporada, a casa terá música ao vivo aos sábados, a partir das 13h30, e aos domingos, às 12h30. Funcionamento: Avenida Diamante, 177, Setiba. Mais informações: @nossobistrosetiba. FOTO: Evelize Calmon

2 Café com doçuras nas Castanheiras Parada obrigatória para um docinho na Praia das Castanheiras, a Viva Pâtisserie tem como carro-chefe as tortas, entre as quais brilha a de lavanda com limão siciliano e geleia de frutas vermelhas (foto/R$ 22 a fatia). Brigadeiros, bombons, brownie, bolos e cookies também fazem bonito na vitrine, que traz como novidade o creme de morango com chantili e suspiros. Além dos doces assinados pela chef Vivian Santiago, a confeitaria, que também é café e bistrô, oferece toasts - como a de gorgonzola, pera grelhada e mel (R$ 33), panquecas, waffles, brunch, caldos e risotos. Av. Desembargador Lourival de Almeida, 108, na entrada do Beco da Fome, Centro. Mais informações: (27) 999180-3094 e @vivapatisserie1. FOTO: Acervo/Viva Pâtisserie

3 Polvo à beira-mar na Enseada Azul Na Enseada Azul, a Península de Guaibura tem como atrativo um restaurante simples, com ambiente rústico ao estilo pé na areia, que é um achado para apreciadores de pescado. Trata-se da Cabana Peracanga , que viralizou nas redes sociais com seu churrasco de frutos do mar - em que a grelha vai para a mesa do cliente - e aposta em especialidades como peroá completo (a partir de R$ 299 a refeição para três), filé de pescadinha frito (a partir de R$ 69), arroz de camarão VM (R$ 209, para três pessoas) e moquecas de peixe servidas com arroz, pirão, moquequinha de banana e farofa. O arroz vermelho com polvo e camarões (foto) é imperdível. Funcionamento: todos os dias, das 9h às 17h, até o carnaval. Mais informações: @cabanaperacanga. FOTO: Instagram/Cabana Peracanga

4 Lagosta e drinques em Meaípe Dois anos após transformar sua casa de veraneio em um bistrô, a chef Luciana Guerra agregou ao local uma pousada. O empreendimento é o Orquídea Café , localizado em um cantinho bem tranquilo de Meaípe, com vista do alto para o mar de Guarapari. No restaurante, a lagosta é a estrela de pratos como o Combo Colossos, em que é servida grelhada com filé alto ao molho da casa e acompanhada por arroz de mariscos ou fettuccine caseiro (foto/R$ 193). Entre as escolhas de entrada, destaque para o tartar do dia e para o pastel de costela com queijo, ambos recém-lançados. Para brindar, uma pedida autoral é o Orquídea Flower, feito com gim, lichia, manjericão e pétalas de rosa (R$ 38). Funcionamento na alta temporada: todos os dias, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Alameda dos Flamboyants, 21, Meaípe. Reservas e mais informações: (27) 99272-2612 e @orquideacafe_. FOTO: Acervo/Orquídea Café

5 Aconchego em Buenos Aires Na região serrana de Guarapari, a tranquila Buenos Aires convida para um passeio gastronômico na Rota da Ferradura. Um dos bons restaurantes desse circuito é o Casa Benedita, aberto há menos de 1 ano, sob o comando do chef Daniel Siqueira. Sua cozinha traz referências portuguesas, representadas pelo imperdível bolinho de bacalhau (foto/R$ 68 a porção com 12) e pelo bacalhau com natas (R$ 94/serve até 3 pessoas). O cardápio, que muda a cada semana, inclui também opções com polvo e carne. Funcionamento: sexta e sábado, das 12h às 21h; domingo, das 12h às 17h. Avenida Artur Arpini, S/N, Buenos Aires. Reservas e mais informações: (27) 99799-3984 e @_casa_benedita. FOTO: Evelize Calmon

