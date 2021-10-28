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Lollapalooza terá Foo Fighters, Strokes e Miley Cyrus para shows em 2022

O Lollapalooza Brasil anunciou nesta quinta (28) Foo Fighters, Strokes e Miley Cyrus para a nona edição do festival, confirmada para 25, 26 e 27 de março de 2022, no autódromo de Interlagos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 19:40

O Lollapalooza Brasil anunciou nesta quinta (28) Foo Fighters, Strokes e Miley Cyrus para a nona edição do festival, confirmada para 25, 26 e 27 de março de 2022, no autódromo de Interlagos. Doja Cat, A$AP Rocky e Martin Garrix formam ainda o time de headliners.
Miley Cyrus
Miley Cyrus está confirmada na nona edição do festival de música Crédito: MTV ACUSTICO
Entre os nomes nacionais estão como destaque Emicida, Alok, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Djonga, Fresno, Jup do Bairro, MC Tha e Rashid.
Por causa da pandemia de Covid, o Lolla foi adiado algumas vezes. Inicialmente o evento estava agendado para 3, 4 e 5 de abril de 2020, foi transferido para 4, 5 e 6 de dezembro e, posteriormente, confirmado nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2021.
Guns N'Roses, Travis Scott, Lana Del Rey e Gwen Stefani, por exemplo, foram nomes que estavam confirmados para 2020, mas saíram da programação.
Os ingressos ficam disponíveis no site oficial a partir de 18 de novembro. Segundo o comunicado, todos os tíquetes comprados anteriormente serão válidos nas datas remarcadas.
Os fãs que compraram o Lolla Pass (válido para os três dias de festival) não precisa realizar alterações. Quem tem as entradas de Lolla Day adquiridas pode solicitar, de 3 a 16 de novembro, a troca para o dia desejado.
De acordo com a organização, a segurança dos fãs, artistas e staff continua sendo a prioridade e há contato constante com órgão de saúde locais e de segurança pública par seguir as recomendações vigentes. "Ao se aproximar do fim de semana para o qual o evento está marcado, o público vai receber atualizações regulares com informações importantes sobre os procedimentos e políticas de segurança para entrar no festival", diz.
As edições da Argentina e do Chile também passaram para março de 2022, nos dias 18, 19 e 20. Os eventos em Buenos Aires e em Santiago estavam marcados pra novembro de 2021. Argentina e Brasil compartilham os headliners Foo Fighters, Miley Cyrus e Strokes. Já o Chile terá anúncio em breve, diz.

PANDEMIA

A pandemia de Covid-19 tem causado o cancelamento e adiamento de diversos eventos musicais. Criado em 1991, o Lollapalooza Chicago fez versão online de 30 de julho a 2 de agosto de 2020, com transmissão grátis pelo YouTube. Na programação, Paul McCartney, The Cure, Metallica, Cypress Hill, Jane's Addiction e Outkast.
Já em 2021, a versão americana ocorreu presencialmente de 29 de julho a 1º de agosto, com Post Malone, Limp Bizkit, Miley Cyrus e Tyler, the Creator. e já confirmou a edição de 2022, do dia 28 a 31 de julho.
A edição de Estocolmo, na Suécia, seria em junho, mas foi adiada e o próximo evento foi reagendado para os dias 1, 2 e 3 de junho de 2022.
Em Paris, o festival também foi adiado duas vezes e passou para julho de 2022 nos dias 17 e 18 de julho. Pearl Jam já foi confirmado.
Já o Lolla Berlim não divulgou novidades ainda, após o último adiamento de 2021. Rage Against the Machine e Miley Cyrus seriam os headliners na capital alemã.

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