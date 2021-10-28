Globo anuncia estreia do BBB 22 com novidades na festa e cinema do líder

A Globo anunciou a data de estreia do Big Brother Brasil, para 17 de janeiro. A 22ª temporada marca a estreia de Tadeu Schmidt como apresentador do reality e traz novidades na casa mais vigiada do Brasil.

A 22ª temporada marca a estreia de Tadeu Schmidt como apresentador do reality Crédito: Reprodução @Tadeuschmidt

No BBB 22, os participantes poderão, antes da festa do líder, comprar itens adicionais com suas estalecas para deixar a comemoração ainda mais turbinada.

No cinema do líder o público poderá assistir em casa ao mesmo filme exibido para os participantes. Ele será transmitido em 'Sessão Cinema do Líder', nas noites de terças-feiras, na TV Globo.

O reality repete a mesma fórmula de confinar famosos e anônimos em dois ambientes, o Camarote e Pipoca. No programa, continuam as provas de líder, bate-volta e imunidade, festas, jogos da discórdia, almoços, entre outras.

O quadro de humor de Rafael Portugal fez tanto sucesso na edição passada que será mantido nesta temporada. Ele continua fazendo um resumo bem divertido do que aconteceu durante a semana.

No Multishow, o Aquecimento BBB vai trazer os melhores momentos do BBB 21 antes mesmo do programa começar com 16 episódios com entrevistas com ex-participantes. Também haverá a tradição de receber o eliminado da semana para uma entrevista sincera e divertida com o 'BBB - A Eliminação'.