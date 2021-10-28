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Casa mais vigiada do Brasil

Globo anuncia estreia do BBB 22 com novidades na festa e cinema do líder

A Globo anunciou a data de estreia do Big Brother Brasil, para 17 de janeiro. A 22ª temporada marca a estreia de Tadeu Schmidt como apresentador do reality e traz novidades na casa mais vigiada do Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 19:20

A Globo anunciou a data de estreia do Big Brother Brasil, para 17 de janeiro. A 22ª temporada marca a estreia de Tadeu Schmidt como apresentador do reality e traz novidades na casa mais vigiada do Brasil.
Tadeu Schmidt é o novo apresentador do BBB
A 22ª temporada marca a estreia de Tadeu Schmidt como apresentador do reality Crédito: Reprodução @Tadeuschmidt
No BBB 22, os participantes poderão, antes da festa do líder, comprar itens adicionais com suas estalecas para deixar a comemoração ainda mais turbinada.
No cinema do líder o público poderá assistir em casa ao mesmo filme exibido para os participantes. Ele será transmitido em 'Sessão Cinema do Líder', nas noites de terças-feiras, na TV Globo.
O reality repete a mesma fórmula de confinar famosos e anônimos em dois ambientes, o Camarote e Pipoca. No programa, continuam as provas de líder, bate-volta e imunidade, festas, jogos da discórdia, almoços, entre outras.
O quadro de humor de Rafael Portugal fez tanto sucesso na edição passada que será mantido nesta temporada. Ele continua fazendo um resumo bem divertido do que aconteceu durante a semana.
No Multishow, o Aquecimento BBB vai trazer os melhores momentos do BBB 21 antes mesmo do programa começar com 16 episódios com entrevistas com ex-participantes. Também haverá a tradição de receber o eliminado da semana para uma entrevista sincera e divertida com o 'BBB - A Eliminação'.
Os assinantes do Globoplay poderão ainda acompanhar as câmeras ao vivo, trechos, programas na íntegra e o Click BBB na plataforma. No digital, o público contará com conteúdos especiais do BBB na próxima temporada.

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