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Luto

Marido de Gilberto Braga diz que se sente só e afirma que 'Futuro sem você é muito difícil'

Decorador deu detalhes de relação de quase 50 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 16:05

O autor Gilberto Braga
O autor Gilberto Braga Crédito: Divulgação
Marido do autor Gilberto Braga, que morreu aos 75 anos após não resistir às complicações de uma perfuração no esôfago, o decorador Edgar Moura Brasil compartilhou com os fãs seu primeiro relato após a perda.
No texto, ele exalta o fato de ter estado com Braga por 49 anos e diz que sua vida ficará muito mais solitária. "Hoje me sinto muito só, mas sei que conquistamos amigos que vão me ajudar a suprir a sua ausência. Gilberto, tenho um imenso orgulho de ter compartilhado esse caminho com você de sucesso, onde você inovou a linguagem da teledramaturgia brasileira", começou.
Em outro trecho, celebrou a relação de respeito, afeto, carinho e amizade. "Hoje na nossa despedida física, eu vi o quanto você era amado. Enfim, meu querido, o vazio na minha vida ficou, e pensar num futuro sem você é muito difícil ", emendou.
"A todos os que presencialmente ou em pensamentos estão comigo nesse momento, o meu mais profundo obrigado pelo carinho e amor", encerrou. Além do marido, amigos e famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte de Gilberto Braga.
O ator Marcelo Médici, 49, publicou uma foto do autor de novelas nas redes sociais destacando que ele foi um mestre da teledramaturgia brasileira e mundial. "Quem teve a sorte de acompanhar ao vivo novelas como 'Dancing Days', 'Água Viva' e 'Vale Tudo', entre outras, sabe da capacidade que ele tinha de absorver e retratar a contemporaneidade como poucos. Um gênio. Bravo Gilberto Braga!"
O jornalista Zeca Camargo, 58, homenageou o novelista publicando link para uma matéria que escreveu sobre a novela "Paraiso Tropical". Ele também lembrou de personagens inesquecíveis de novelas de Braga, como Odete Roitman (Beatriz Segal) e Bebel (Camila Pitanga).
"Se alguém um dia fez com que a telenovela passasse a representar não histórias idealizadas, mas 'a vida da gente', esse alguém foi Gilberto Braga. Gênio não só nas tramas nas na transformação da nossa vida cotidiana em ricas narrativas televisivas, Gilberto marcou mais de uma geração de telespectadores."
A atriz Paolla Oliveira, 39, usou o Twitter para lamentar a morte do novelista. "Que notícia triste sua partida. O Brasil perde um pouco da magia de grandes personagens, vilãs icônicas e boas reflexões em frente à TV. Obrigada por fazer parte da minha história, Gilberto Braga! Descanse!"
O ator José de Abreu, 75, é outro artista que usou as redes sociais para lembrar dos momentos que viveu ao lado do novelista. "Quantas reuniões com Gilberto Braga, Daniel Filho e eu para levantar um Boeing chamado 'O Primo Basílio'. Eu era ator, diretor e produtor artístico da série. Rip Gilberto."
A novelista Gloria Perez, 73, usou suas redes sociais para lamentar a morte. "E o Gilberto [Braga] se foi.... Um mestre, contador de histórias inesquecíveis, companheiro de muitas décadas de ofício..."
Camila Pitanga, 44, agradeceu a tudo que viveu como atriz e espectadora por meio das novelas escritas por ele. " Gilberto, minha gratidão a tudo o que vivi com você e através de você, com suas palavras, sua genialidade, sua escrita inconfundível. Como atriz e espectadora, tenho uma coleção de boas histórias e alegrias. Descanse."

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