Cesar MC e Noventa se pronunciam após ataques sobre apresentação no Iases

O rapper Cesar MC Crédito: Instagram/@cesarmc027

Os rappers capixabas Cesar MC e Noventa se pronunciarem em suas redes socais ao sofrerem ataques na internet após HZ divulgar a apresentação realizada pelos artistas no Instituto de Atendimento Sócioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Vila Velha, na última sexta-feira (19). A apresentação fez parte das comemorações do Dia da Consciência Negra, na Unidade de Internação Metropolitana (Unimetro), em Vila Velha.

No Twitter, Cesar MC disse que cantou o 'Poesia Acústica #9', projeto renomado do cenário do rap nacional que fez parte. Segundo o cantor, "foi um longo papo reto sobre a vida, dificuldades, arte e principalmente sobre mudança, recomeço e fé. E o P.9 me ajudou a introduzir tudo isso".

Após a divulgação da ação no Instagram de A Gazeta, os artistas foram atacados nos comentários do post por alguns internautas. Nesta quarta-feira (24), os rappers se pronunciaram sobre os ataques e críticas.

Cesar MC disse nos stories do Instagram que está tentando entender como responder às críticas e ataques recebidos pela notícia da ação realizada semana passada. "As pessoas não fazem a menor ideia do que aconteceu lá dentro e estão falando. Aquele esgoto a céu aberto de opinião rasa, que não fez o mínimo de esforço mental para entender. Nós entramos lá e trocamos uma ideia sobre mudança, arrependimento, sobre reescrever um novo destino e uma nova história. É sobre recomeços e arrependimentos", disse.

O artista disse ainda que a música e a arte geram identificação entre eles e os adolescentes. "Ali, a gente introduziu todas essas ideias. O rap fala a língua conforme o entendimento da realidade do outro. Talvez não tenha o que explicar para quem não faz entender que segurança pública também se faz com resgate. Entrei ali nessa possibilidade e vou até o fim para que haja ressocialização. Para que a segurança pública seja funcional, é necessário esse tipo de trabalho. Não foi showzinho e não houve dinheiro público envolvido", disse Cesar MC.

O MC Noventa também desabafou em seu Instagram. "Estou passando em tom de revolta, porque quem conhece a minha correria, a do Cesar, do Dudu, do CH, do Da Rua, e de todo rap capixaba sabe que nós fazemos muitos projetos sociais e 'correrias'. Visitamos várias escolas, faculdades, e na semana passada fomos em Xuri trocar uma ideia coma rapaziadas que cometeu algum tipo de crime. Mas a gente não gosta de fazer mídia em cima disso, porque fazemos o trabalho no amor".

Ele contou que não fez a divulgação da visita, mas A GAZETA revelou que os artistas visitaram o local e eles acabaram sendo criticados na rede social. "Você vai naqueles comentários e um bando de crentes de meia tigela, rapaziada horrível, cidadãos de bem, fãs de rap de meia tigela. Muita gente dizendo que fomos fazer um showzinho. Não fizemos show, porque não tinha microfone e palco. Fomos em cada sala e trocamos ideia com todo mundo. Até sonhamos em ir lá e fazer um show para a rapaziada, porque cultura salva", desabafou.