Editado pela Cousa, "Histórias ao Redor" vence o Prêmio Jabuti de Crônica

O goiano Flávio Carneiro ganhou o Prêmio Jabuti 2021, na categoria Crônica, com o livro "Histórias ao Redor", publicado pela editora Cousa Crédito: Angélica Soares/Divulgação

Tem uma pitada capixaba no Prêmio Jabuti 2021. O livro "Histórias ao Redor", de Flávio Carneiro, foi o vencedor na categoria Crônica. A obra é de um goiano, mas editada e publicada pela Cousa, que é totalmente capixaba.

"Ter uma editora local num prêmio tão importante quanto o Jabuti mostra que estamos no caminho certo. E que nossa 'literaluta', mistura de literatura e luta, não é de todo vã", destaca Saulo Ribeiro, sócio e editor da Cousa.

Para ele, durante o trabalho de edição, viu que a obra era tão boa que certamente ganharia algum prêmio. "Quando o livro do Flávio chegou aqui ficamos maravilhados. Eu já sabia que estava destinado a algum prêmio sim, mas nunca é certeza. Temos obras excelentes que não chegaram sequer às finais. Mas pra mim, enquanto editor, editar livros bons já é um prêmio", comemora Saulo Ribeiro, sócio e editor da Cousa.

O anúncio dos vencedores do Prêmio Jabuti 2021 aconteceu nesta quinta-feira (25). A vitória do livro de Carneiro foi comemorada pela editora nas redes sociais, adiantando que a obra já foi para reimpressão.

"Flávio Carneiro acaba de ganhar o prêmio Jabuti na categoria crônicas com seu Histórias ao redor, uma publicação da Cousa. É um momento muito bacana pra gente. São doze anos construindo caminhos e promovendo encontros. Obrigada, Flávio, por nos motivar a continuar na estrada. O livro já entrou em reimpressão com o selo do prêmio na capa. Já pode encomendar o seu na loja virtual", publicou a Cousa no Instagram.

O LIVRO

Publicado em 2020, "Histórias ao Redor" é uma compilação de crônicas escritas entre 2016 e 2018. Em suas 162 páginas, Carneiro apresenta, de forma leve e íntima, toda uma série de experiências que só acontecem pela sua ligação com a literatura.

"A memória é o fio condutor dessas Histórias ao redor. As lembranças da infância do autor, e de seus primeiros passos no mundo dos livros e da escrita, se misturam às lembranças mais recentes das suas filhas pequenas, o olhar do homem para o menino que foi e para as filhas em seus primeiros contatos com a linguagem. Aprender a falar, a ler, a expressar sentidos, elaborar significados, decodificar o mundo – o autor nos lembra de forma leve e ao mesmo tempo profunda – não é tão simples assim", diz Claudia Lage, na orelha do livro.

VENCEDORES

Neste ano, o Prêmio Jabuti consagrou o infantil "Sagatrissuinorana", de João Luiz Guimarães e Nelson Cruz. A obra, publicada pela independente ÔZé Editora, foi eleita como o Livro do Ano. A obra se inspira na história dos Três Porquinhos para criar um conto sobre os desastres de Mariana e Brumadinho. Veja abaixo os vencedores nas 20 categorias.