Editado pela Cousa, "Histórias ao Redor" vence o Prêmio Jabuti de Crônica

Tem uma pitada capixaba no Prêmio Jabuti 2021. O livro "Histórias ao Redor", de Flávio Carneiro, foi o vencedor na categoria Crônica. A obra é de um goiano, mas editada e publicada pela Cousa, que é totalmente capixaba.
"Ter uma editora local num prêmio tão importante quanto o Jabuti mostra que estamos no caminho certo. E que nossa 'literaluta', mistura de literatura e luta, não é de todo vã", destaca Saulo Ribeiro, sócio e editor da Cousa.
Para ele, durante o trabalho de edição, viu que a obra era tão boa que certamente ganharia algum prêmio. "Quando o livro do Flávio chegou aqui ficamos maravilhados. Eu já sabia que estava destinado a algum prêmio sim, mas nunca é certeza. Temos obras excelentes que não chegaram sequer às finais. Mas pra mim, enquanto editor, editar livros bons já é um prêmio", comemora Saulo Ribeiro, sócio e editor da Cousa.
O anúncio dos vencedores do Prêmio Jabuti 2021 aconteceu nesta quinta-feira (25). A vitória do livro de Carneiro foi comemorada pela editora nas redes sociais, adiantando que a obra já foi para reimpressão.
"Flávio Carneiro acaba de ganhar o prêmio Jabuti na categoria crônicas com seu Histórias ao redor, uma publicação da Cousa. É um momento muito bacana pra gente. São doze anos construindo caminhos e promovendo encontros. Obrigada, Flávio, por nos motivar a continuar na estrada. O livro já entrou em reimpressão com o selo do prêmio na capa. Já pode encomendar o seu na loja virtual", publicou a Cousa no Instagram.
O LIVRO
Publicado em 2020, "Histórias ao Redor" é uma compilação de crônicas escritas entre 2016 e 2018. Em suas 162 páginas, Carneiro apresenta, de forma leve e íntima, toda uma série de experiências que só acontecem pela sua ligação com a literatura.
"A memória é o fio condutor dessas Histórias ao redor. As lembranças da infância do autor, e de seus primeiros passos no mundo dos livros e da escrita, se misturam às lembranças mais recentes das suas filhas pequenas, o olhar do homem para o menino que foi e para as filhas em seus primeiros contatos com a linguagem. Aprender a falar, a ler, a expressar sentidos, elaborar significados, decodificar o mundo – o autor nos lembra de forma leve e ao mesmo tempo profunda – não é tão simples assim", diz Claudia Lage, na orelha do livro.
VENCEDORES
Neste ano, o Prêmio Jabuti consagrou o infantil "Sagatrissuinorana", de João Luiz Guimarães e Nelson Cruz. A obra, publicada pela independente ÔZé Editora, foi eleita como o Livro do Ano. A obra se inspira na história dos Três Porquinhos para criar um conto sobre os desastres de Mariana e Brumadinho. Veja abaixo os vencedores nas 20 categorias.
- LIVRO DO ANO
- "Sagatrissuinorana" (ÔZé Editora), de João Luiz Guimarães e Nelson Cruz
- CONTO
- "Flor de Gume" (Jandaíra), de Monique Malcher
- CRÔNICA
- "Histórias ao Redor" (Cousa), de Flávio Carneiro
- HISTÓRIAS EM QUADRINHOS
- "Meta: Depto. de Crimes Metalinguísticos" (Zarabatana Books), de André Freitas, Dayvison Manes, Marcelo Saravá e Omar Viñole
- INFANTIL
- "Sagatrissuinorana" (ÔZé Editora), de João Luiz Guimarães e Nelson Cruz
- JUVENIL
- "Amigas que se Encontraram na História" (Quintal Edições), de Amma e Angélica Kalil
- POESIA
- "Batendo Pasto" (Relicário), de Maria Lúcia Alvim
- ROMANCE DE ENTRETENIMENTO
- "Corpos Secos" (Alfaguara), de Luisa Geisler, Marcelo Ferroni, Natalia Borges Polesso e Samir Machado de Machado
- ROMANCE LITERÁRIO
- "O Avesso da Pele" (Companhia das Letras), de Jeferson Tenório
- ARTES
- "Atlas Fotográfico da Cidade de São Paulo e Arredores", (Ayo), de Guilherme Wisnik, Henrique Siqueira e Tuca Vieira
- BIOGRAFIA, DOCUMENTÁRIO E REPORTAGEM
- "A República das Milícias: Dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro" (Todavia), de Bruno Paes Manso
- CIÊNCIAS
- "Ciência no Cotidiano: Viva a Razão. Abaixo a Ignorância!" (Contexto), de Carlos Orsi Martinho e Natalia Pasternak Taschner
- CIÊNCIAS HUMANAS
- "Sobreviventes e Guerreiras" (Planeta), de Mary Del Priore
- CIÊNCIAS SOCIAIS
- "A Razão Africana: Breve História do Pensamento Africano Contemporâneo" (Todavia), de Muryatan S. Barbosa
- ECONOMIA CRIATIVA
- "Prato Firmeza Preto: Guia Gastronômico das Quebradas de SP" (Énois Inteligência Jovem), de Amanda Rahra, Guilherme Petro, Milo Araujo e Jamile Santana
- CAPA
- "Sul da Fronteira, Oeste do Sol" (Alfaguara), de Haruki Murakami, capa de Ana Paula Hentges, Bruno Miguell Mendes Mesquita e Gabriela Heberle e Sabrina Gevaerd
- ILUSTRAÇÃO
- "Carona" (Companhia das Letrinhas), ilustração de Guilherme Frederico Karsten
- PROJETO GRÁFICO
- "O Médico e o Monstro" (Antofágica), de Robert Louis Stevenson, no projeto gráfico de Giovanna Cianelli
- TRADUÇÃO
- "Divã Ocidento-Oriental" (Estação Liberdade), de Goethe, em tradução de Daniel Martineschen
- FOMENTO À LEITURA
- Slam Interescolar SP, organizado por Emerson Alcalde
- LIVRO BRASILEIRO PUBLICADO NO EXTERIOR
- "Tupinilândia", de Samir Machado de Machado, parceria entre a Todavia e as Editions Métailié