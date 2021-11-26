'É o Tchan' e Diogo Nogueira agitam o fim de semana em Vitória

A banda É o Tchan se apresenta neste sábado (27), em Vitória Crédito: Divulgação/É o Tchan

O final de semana do capixaba está recheado de atrações nacionais. No sábado (27), o famoso grupo de axé É o Tchan promete agitar a noite com um repertório lotado de hits velhos conhecidos pelo público. Já no domingo (28), o cantor Diogo Nogueira traz o melhor do pagode para a capital do Espírito Santo. As apresentações vão acontecer no palco Gordinho Sambão.

Donos do sucesso "Melô do Tchan", a banda baiana É o Tchan dispensa apresentações. Para o show neste sábado (27), o grupo apresenta aos capixabas sua nova música “Piseiro do Tchan”, hit contagiante de autoria de Beto Jamaica, Moço Pop e Wostinho Nascimento, com direito a coreografias que ficam na memória.

Já no domingo (28), quem vai subir no palco Gordinho Sambão é Diogo Nogueira, para cantar no Ensaio De Carnaval Jucutuquara . O carioca vai apresentar o seu novo projeto, “Samba de Verão”, lançado no meio da pandemia, com participações especiais, como Zeca Pagodinho e o Grupo Fundo de Quintal. O trabalho já alcançou mais de um milhão de views e foi recentemente indicado a melhor álbum de samba/pagode na 22ª edição do Grammy Latino 2021.

O trabalho audiovisual foi gravado dentro de uma balsa em um palco de 500m na Marina Center em Niterói, com a vista privilegiada do Rio de Janeiro. A trilogia "Samba de Verão" se completa com a junção dos três álbuns, 'Sol', 'Céu' e 'Lua', que foram lançados nos três meses do verão.

Na unidade Praia do Canto, o agito fica por conta dos capixabas Maycon Sarmento, Freelance e Pagode Retrô.