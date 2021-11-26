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'É o Tchan' e Diogo Nogueira agitam o fim de semana em Vitória

As apresentações acontecem no no palco do Gordinho Sambão, em Vitória. Na unidade Praia do Canto, o agito fica por conta dos capixabas Maycon Sarmento, Freelance e Pagode Retrô.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 07:00

A banda É o Tchan se apresenta neste sábado (27), em Vitória
A banda É o Tchan se apresenta neste sábado (27), em Vitória Crédito: Divulgação/É o Tchan
O final de semana do capixaba está recheado de atrações nacionais. No sábado (27), o famoso grupo de axé É o Tchan promete agitar a noite com um repertório lotado de hits velhos conhecidos pelo público. Já no domingo (28), o cantor Diogo Nogueira traz o melhor do pagode para a capital do Espírito Santo. As apresentações vão acontecer no palco Gordinho Sambão.
Donos do sucesso "Melô do Tchan", a banda baiana  É o Tchan  dispensa apresentações. Para o show neste sábado (27), o grupo apresenta aos capixabas sua nova música “Piseiro do Tchan”, hit contagiante de autoria de Beto Jamaica, Moço Pop e Wostinho Nascimento, com direito a coreografias que ficam na memória. 
Já no domingo (28), quem vai subir no palco Gordinho Sambão é Diogo Nogueira, para cantar no Ensaio De Carnaval Jucutuquara . O carioca vai apresentar o seu novo projeto, “Samba de Verão”, lançado no meio da pandemia, com participações especiais, como Zeca Pagodinho e o Grupo Fundo de Quintal. O trabalho já alcançou mais de um milhão de views e foi recentemente indicado a melhor álbum de samba/pagode na 22ª edição do Grammy Latino 2021.
O trabalho audiovisual foi gravado dentro de uma balsa em um palco de 500m na Marina Center em Niterói, com a vista privilegiada do Rio de Janeiro.  A trilogia "Samba de Verão" se completa com a junção dos três álbuns, 'Sol', 'Céu' e 'Lua', que foram lançados nos três meses do verão.
Na unidade Praia do Canto, o agito fica por conta dos capixabas Maycon Sarmento, Freelance e Pagode Retrô.
  • SERVIÇO
  • É O TCHAN e INTIMISTAS

  • Quando: 27/11
  • Onde: Gordinho Sambão (Avenida Antônio Pinto de Aguiar - Vitória, ES)
  • Horário: a partir das 20h
  • Ingressos: R$ 160 (inteira, camarote, 1º lote) e R$ 80 (meia, camarote, 1º lote); R$ 100 (inteira, pista, 3º lote) e R$ 50 (meia, pista, 3º lote)
  • Venda: no site Le Billet
  • Classificação: 18 anos

  • DIOGO NOGUEIRA canta no Ensaio De Carnaval Jucutuquara 

  • Quando: 28/11
  • Onde: Gordinho Sambão (Avenida Antônio Pinto de Aguiar - Vitória, ES)
  • Horário: a partir das 15h
  • Ingressos: R$200 (inteira, camarote, 2º lote) e R$100 (meia, camarote, 2º lote); R$140 (inteira, pista, 3º lote) e R$70 (meia, pista, 3º lote)
  • Venda: No site Brasil Ticket
  • Classificação: 18 anos

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