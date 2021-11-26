Réveillon: veja onde terá queima de fogos na Grande Vitória

Fogos do ano-novo de 2019-2020 na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Por conta da pandemia do novo coronavírus, as prefeituras da Grande Vitória cancelaram as festividades e queima de fogos de 2020 para 2021 nas praias, de modo a não estimular aglomerações para conter o avanço da Covid-19 — mas este ano, pelo menos em alguns municípios, será diferente. Serra e Guarapari confirmaram a realização do réveillon nas praias.

Vitória e Vila Velha seguem em análise, esperando os decretos Estaduais relacionados ao mapa de risco da Covid-19. Confira abaixo o que cada prefeitura respondeu à reportagem e os locais com fogos confirmados.

SERRA

Questionada pela reportagem de HZ, a Prefeitura Municipal da Serra já adiantou que a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur) está programando queima de fogos para o litoral do município no Réveillon.

Em nota, a prefeitura revelou que os locais contemplados são as praias de Nova Almeida, Manguinhos, Bicanga, Carapebus e Jacaraípe. A praia de Jacaraípe vai contar com uma balsa com fogos de artifício e shows com atrações locais.

GUARAPARI

A Prefeitura Municipal de Guarapari, por meio da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), informou que será realizada a queima de fogos durante a virada do ano, e que, em breve, serão divulgados os pontos de queima dos fogos.

VILA VELHA

À reportagem, a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura da Prefeitura de Vila Velha afirmou que ainda não há datas nem horários específicos de atrações incluindo Réveillon e Carnaval. A PMVV reiterou que a execução deste planejamento depende do que preconizam os decretos Estaduais relacionados ao mapa de risco da Covid-19.

Em nota, a prefeitura adiantou que está planejando, através de um grupo de trabalho, projetos de atividades no verão, tendo em vista os protocolos de segurança sanitária devido a pandemia.

Já há alguma ações em desenvolvimento, como a Vila Natalina, feira de literatura, projeto arte na praça, arena de na orla com várias modalidades esportivas, treinamento funcional, zumba e gincanas esportivas para as crianças e escolinhas esportivas.

VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória informou que, neste momento, a prioridade é a completa imunização dos moradores da Capital e a manutenção de medidas sanitárias de enfrentamento à Covid-19.

"Até a presente data, não há definição sobre a festa de Réveillon na Capital. Todas as decisões serão baseadas em critérios científicos e sanitários, ouvindo os profissionais da saúde e preservando a vida e a integridade física dos moradores", disse em nota.

VIANA

Em Viana, a prefeitura reiterou que não há costume de queima de fogos no ano-novo.