Ônibus do Samba vai percorrer ruas de Vitória para comemorar a data

Ônibus do Samba circula em Vitória para comemorar o Dia Nacional do Samba Crédito: Leonardo Silveira

É no balanço do "busão" que os bambas podem curtir o Dia Nacional do Samba, comemorado nesta quinta-feira (2), em Vitória. Um ônibus vai percorrer a capital do Espírito Santo com direito a paradas cheias de batuque para os amantes do ritmo. Com sambistas locais que farão a festa ao longo do trajeto, o "Ônibus do Samba" percorrerá do Centro de Vitória até o final da praia de Camburi, fazendo algumas paradas pelo caminho.

Idealizador do projeto, Rogério Barbosa Simões conta que está realizando um sonho antigo e, com a ajuda de amigos, acredita que o ‘Ônibus do Samba’ veio para ficar no calendário dos capixabas.

“Há mais de 10 anos eu tenho esse sonho de fazer o ônibus, mas nunca consegui porque era muito caro. E agora, com a ajuda de alguns amigos, eu consegui a parceria do veículo. Eu sempre fui apaixonado pelo samba, desde novo. Além disso, vai ser um marco para Vitória que, com certeza, ocorrerá todos os anos”, afirma Simões.

Estarão presentes referências do samba capixaba como Edson Papo Furado, Lajota, Manogim e Tonico. O veículo terá como ponto de partida a Catedral Metropolitana de Vitória, às 12h. O trajeto segue em direção à Curva da Jurema, local onde os sambistas farão a primeira parada para fazer uma roda de samba no meio do calçadão. De lá, o ônibus seguirá para a praia de Camburi.

Na orla, o ‘Ônibus do Samba’ fará três paradas: no primeiro estacionamento da praia, em frente ao hotel Aruan e no final da praia, próximo ao bairro Jardim Camburi. Os sambas no calçadão irão durar cerca de dez minutos. Após concluir o trajeto, o automóvel retorna para o Centro da capital, com previsão de chegada para às 15h.

Segundo Simões, o ônibus será lotado com parceiros do projeto, que ajudaram no aluguel. Caso sobre alguma vaga no dia da viagem, ela será comercializada no local.

“Vitória celebra o Samba”

Entre as atrações previstas, que começam a se apresentar a partir das 18 horas, estão o grupo de samba Responsa, Lajota e a bateria da escola de Samba Unidos da Piedade. Já as participações especiais ficam por conta de Monique Rocha, Tereza Cristina e Branquinho do Opção. O evento ainda contará com barracas de comidas da região.

SERVIÇO

Ônibus do Samba





Quando: 02/11

02/11 Horário: das 12h às 15h

das 12h às 15h Trajeto: saída da Catedral Metropolitana de Vitória, às 12h, em direção à praia da Curva da Jurema, onde fará a primeira parada. Depois o ônibus segue para a Orla de Camburi. Lá, acontecerão três paradas: no primeiro estacionamento da praia, em frente ao hotel Aruan e no final da orla de Camburi. Retorno para o Centro da capital, com previsão de chegada às 15h.

saída da Catedral Metropolitana de Vitória, às 12h, em direção à praia da Curva da Jurema, onde fará a primeira parada. Depois o ônibus segue para a Orla de Camburi. Lá, acontecerão três paradas: no primeiro estacionamento da praia, em frente ao hotel Aruan e no final da orla de Camburi. Retorno para o Centro da capital, com previsão de chegada às 15h. Contato: através do Whatsapp (27) 999722950 - Rogério Barbosa Simões

