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Já é Natal

Caravana de Natal Coca-Cola circula por 20 cidades do ES; saiba quais

Caminhões começam a percorrer as ruas do Estado nesta quinta-feira (2). Rotas não serão divulgadas por conta da pandemia
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 11:45

Caravana de Natal Coca-Cola 2021
Caravana de Natal Coca-Cola 2021 Crédito: Patrick Rocha
Chegou o dia da magia do Natal invadir as ruas do Espírito Santo. A Caravana Iluminada da Coca-Cola começa a circular pelo Estado nesta quinta-feira (2) e vai até o dia 23 passando por 20 cidades capixabas. A ação contará com cinco caminhões iluminados e sonorizados, um carro de apoio e duas motos/batedores.
Segundo a organização, as cidades contempladas neste ano são: Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Ibatiba, Domingos Martins, Marechal Floriano, Guaçuí, Alegre, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Linhares, Sooretama, Colatina, Nova Venécia, São Mateus, Montanha, Ponto Belo e Mucurici. Vale ressaltar que não há previsão de paradas e, devido à pandemia do Coronavírus, as rotas não serão divulgadas ao público para evitar aglomerações de pessoas em vias públicas.
Em 2021, a multinacional trabalha a campanha "O Natal se torna mágico quando estamos juntos", que promete despertar o verdadeiro sentido da época e celebrar as relações humanas. O vídeo foi divulgado há 12 dias no YouTube. Assista abaixo.

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