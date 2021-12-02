Caravana de Natal Coca-Cola circula por 20 cidades do ES; saiba quais

Caravana de Natal Coca-Cola 2021 Crédito: Patrick Rocha

Chegou o dia da magia do Natal invadir as ruas do Espírito Santo. A Caravana Iluminada da Coca-Cola começa a circular pelo Estado nesta quinta-feira (2) e vai até o dia 23 passando por 20 cidades capixabas. A ação contará com cinco caminhões iluminados e sonorizados, um carro de apoio e duas motos/batedores.

Segundo a organização, as cidades contempladas neste ano são: Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Ibatiba, Domingos Martins, Marechal Floriano, Guaçuí, Alegre, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Linhares, Sooretama, Colatina, Nova Venécia, São Mateus, Montanha, Ponto Belo e Mucurici. Vale ressaltar que não há previsão de paradas e, devido à pandemia do Coronavírus, as rotas não serão divulgadas ao público para evitar aglomerações de pessoas em vias públicas.