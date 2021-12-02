  • Wesley Safadão é o mais tocado no Spotify de ex-guitarrista da One Direction
Música

Wesley Safadão é o mais tocado no Spotify de ex-guitarrista da One Direction

'Não tenho ideia de quem é esse cara', disse Sandy Beales
Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 12:34

O cantor Wesley Safadão
O cantor Wesley Safadão Crédito: Instagram/@wesleysafadao
O músico Sandy Beales, ex-guitarrista da banda One Direction, ficou surpreso com a sua retrospectiva musical do Spotify e compartilhou o resultado com seus seguidores do Instagram. O artista mais ouvido do ano de Beales foi Wesley Safadão, 33.
O guitarrista explicou que seu aplicativo foi hackeado, e completou dizendo que não conhece o artista cearense. "Meu Spotify foi hackeado no início do ano, e eu não tenho ideia de quem é esse cara, mas que seu sucesso cresça, Wesley. Estou no seu top 2%", escreveu.
O aplicativo de streaming de áudio divulgou nesta quarta-feira (1º) a retrospectiva dos conteúdos que foram mais ouvido na plataforma ao longo dos últimos onze meses. O momento aguardado por muitos usuários, mostrou um ranking de cantores, canções e podcasts mais escutados.
A cantora sertaneja Marília Mendonça (1995-2021) foi a artista feminina mais ouvida no país, e a 3ª mais ouvida no ranking geral, com homens e mulheres. A dupla Maiara e Maraisa, grandes amigas de Marília, ficaram em 2º lugar na lista de mulheres mais ouvidas na plataforma.
O sertanejo foi o ritmo mais popular em 2021. Os três gêneros musicais mais consumidos no Brasil foram diferentes classificações desse mesmo ritmo: "sertanejo pop", "sertanejo universitário" e "sertanejo". O funk carioca ficou em 4º lugar, seguido pelo pop.
Os Barões da Pisadinha, grupo de forró e piseiro, foram os mais ouvidos de 2021 entre os brasileiros, e o restante do top 5 é composto por artistas do sertanejo. Gusttavo Lima fica em 2º, com Marília em 3º, Jorge e Mateus em 4º, e Henrique e Juliano em 5º.
Entre as músicas mais ouvidas, estão o hit "Batom de Cereja", de Israel e Rodolffo, em 1º lugar; "Facas", de Diego e Victor Hugo, em 2º , e "Ele é Ele, Eu Sou Eu", de Wesley Safadão, em 3º.
Entre os podcasts, a lista é liderada no Brasil pelo Horóscopo Hoje, com previsões diárias sobre signos. Em 2º, vem Mano a Mano, produção lançada este ano com preciosas conversas entre Mano Brown e seus convidados. O 3º lugar é ocupado pelo Flow Podcast, seguido pelo Exclusivo Spotify PrimoCast. A lista é completada pelo Café da Manhã, uma parceria do jornal Folha de S.Paulo com o Spotify

