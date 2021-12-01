Alec Baldwin diz que não apertou gatilho em acidente que matou cineasta

Alec Baldwin nos bastidores do filme "Rust"; ele apagou imagem de suas redes sociais após acidente Crédito: Instagram/alecbaldwininsta

O ator norte-americano Alec Baldwin, 63, falou pela primeira vez à imprensa sobre o acidente fatal no local de filmagem do filme "Rust". Em 21 de outubro, a diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, morreu após ser atingida por um tiro vindo de uma arma manuseada por Baldwin, que ensaiava uma cena.

Na ocasião, o diretor Joel Souza também acabou ferido. "Rust", ainda sem data de estreia após diversos atrasos, é um faroeste de ação que se passa no estado do Kansas, nos Estados Unidos.

Em entrevista ao jornalista George Stephanopoulos, da emissora ABC, o ator afirma que não apertou o gatilho da arma. "O gatilho não foi apertado. Eu não apertei o gatilho. Eu nunca apontaria uma arma para alguém e puxaria o gatilho, nunca", afirmou, em trecho da conversa divulgado nesta quarta (1º).

Baldwin demonstrou espanto pela presença de munição real em um set cinematográfico. Quando perguntado como a bala foi parar no local, ele responde: "Não tenho ideia. Alguém colocou uma bala real na arma. Uma bala que nem deveria estar naquela propriedade".

Ele também se emociona ao falar sobre Halyna Hutchins, que descreve como "alguém que era amada por todos que trabalhavam com ela, adorada e admirada por todos". "Até agora, é difícil acreditar que aconteceu. Não parece real para mim", diz, sobre o ocorrido.