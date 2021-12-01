Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Alec Baldwin diz que não apertou gatilho em acidente que matou cineasta

Ator deu 1ª entrevista sobre a morte de Halyna Hutchins no set do filme 'Rust'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 19:48

Alec Baldwin nos bastidores do filme
Alec Baldwin nos bastidores do filme "Rust"; ele apagou imagem de suas redes sociais após acidente Crédito: Instagram/alecbaldwininsta
O ator norte-americano Alec Baldwin, 63, falou pela primeira vez à imprensa sobre o acidente fatal no local de filmagem do filme "Rust". Em 21 de outubro, a diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, morreu após ser atingida por um tiro vindo de uma arma manuseada por Baldwin, que ensaiava uma cena.
Na ocasião, o diretor Joel Souza também acabou ferido. "Rust", ainda sem data de estreia após diversos atrasos, é um faroeste de ação que se passa no estado do Kansas, nos Estados Unidos.
Em entrevista ao jornalista George Stephanopoulos, da emissora ABC, o ator afirma que não apertou o gatilho da arma. "O gatilho não foi apertado. Eu não apertei o gatilho. Eu nunca apontaria uma arma para alguém e puxaria o gatilho, nunca", afirmou, em trecho da conversa divulgado nesta quarta (1º).
Baldwin demonstrou espanto pela presença de munição real em um set cinematográfico. Quando perguntado como a bala foi parar no local, ele responde: "Não tenho ideia. Alguém colocou uma bala real na arma. Uma bala que nem deveria estar naquela propriedade".
Ele também se emociona ao falar sobre Halyna Hutchins, que descreve como "alguém que era amada por todos que trabalhavam com ela, adorada e admirada por todos". "Até agora, é difícil acreditar que aconteceu. Não parece real para mim", diz, sobre o ocorrido.
A íntegra da entrevista será transmitida na quinta-feira (2) na ABC News. Alec Baldwin e a produção de "Rust" enfrentam duas ações judiciais relacionadas ao tiro, ambas ajuizadas por membros da equipe. Um deles aponta como "negligente" a utilização da arma pelo ator, e outro exige reparações por "danos intencionais" e "estresse emocional" causados pelo incidente.

Veja Também

Caso Alec Baldwin: Angelina Jolie diz que é 'muito cuidadosa' com armas

Arma de Alec Baldwin disparou bala de chumbo, diz polícia

Filha de Alec Baldwin discute com comentarista que chamou pai de assassino

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena
Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados