Caso Alec Baldwin: Angelina Jolie diz que é 'muito cuidadosa' com armas

Angelina Jolie faz aceno durante visita a Paris, na França. Crédito: Wenn/FramePhoto/Folhapress

Angelina Jolie, 46, disse que a "tragédia" de Alec Baldwin, 63, atirar e matar acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, dia 21 de outubro durante gravações do faroeste 'Rust', em Santa Fé , Novo México, é o motivo de ela ser "muito cuidadosa" com as armas nos sets de seus filmes.

A estrela de "Lara Croft: Tomb Raider" falou sobre sua experiência com segurança de armas em Hollywood e expressou sua tristeza pela família de Hutchins.

"Não consigo imaginar o que essas famílias estão passando. Neste momento, a dor e a tragédia daquele acidente são bastante avassaladoras", disse Jolie ao UK Times. "Sempre fui muito cuidadosa porque tive que trabalhar muito com armas de fogo."

"Do jeito que trabalhei ou verifiquei quando estou dirigindo, existem certos procedimentos. Você tem que levar isso muito a sério."

No dia 30 de outubro, Baldwin quebrou o silêncio e falou pela primeira vez com jornalistas sobre a morte de Halyna, "Ela era minha amiga, ela era minha amiga", disse Baldwin.

"Quando cheguei a Santa Fé para começar a filmar, levei-a para jantar", disse Baldwin aos repórteres enquanto estava parado na beira de uma estrada rural com a mulher Hilaria Baldwin, que filmava tudo com um celular.

"Éramos uma equipe muito, muito bem treinada, filmando juntos quando esse evento horrível aconteceu."

O ator falou que de vez em quando ocorrem acidentes em sets de filmagem, mas nada parecido com o que aconteceu no set de "Rust". "Este é um episódio em um trilhão, um evento em um trilhão", afirmou.

O ator destacou o esforço para limitar o uso de armas de fogo em sets de filmagens. "Eu sei o esforço contínuo para limitar o uso de armas de fogo em um set, é algo em que estou extremamente interessado", disse ele.

Baldwin falou ainda que está em contato constante com o viúvo de Halyna, Mathew Hutchins. O casal teve um filho de 9 anos. "Estamos muito preocupados" com a família dela, disse Baldwin, acrescentando que foi "ordenado" pelo gabinete do xerife de Santa Fé a não falar sobre o caso.

Em depoimento à polícia, o ator afirmou que apontando o revólver para uma câmera durante um ensaio no set de filmagem do filme "Rust" quando a arma disparou e atingiu a Halyna no peito.

Ele forneceu detalhes adicionais do disparo acidental que matou a diretora de fotografia e feriu o diretor Joel Souza. Baldwin havia recebido a arma cenográfica e tinha sido informado de que estava descarregada, disseram autoridades de Santa Fé em documentos judiciais.

"Joel afirmou que puseram Alec sentado em um banco de uma igreja cenográfica, e ele estava treinando um saque cruzado. Joel disse que estava olhando por cima do ombro de [Hutchins] quando ouviu o que pareceu um estalo e depois um estouro alto", informou a declaração.

"Joel depois se lembrou vagamente de [Hutchins] se queixando de dor no estômago e apertando o tronco. Joel também disse que [Hutchins] começou a tropeçar para trás e que foi ajudada a se deitar".

Hutchins disse que não conseguia sentir as pernas, disse Reid Russel, um operador de câmera que estava perto dela no momento do disparo, às autoridades.

Transtornado, Baldwin foi fotografado no dia 23 de outubro diante de um hotel de Santa Fé abraçando e conversando com Mathew Hutchins, marido de Halyna Hutchins, e o filho de 9 anos do casal.

ENTENDA O CASO

Um tiro disparado no set de filmagens do filme "Rust", estrelado por Alec Baldwin, deixou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, morta e o diretor Joel Souza, 48, ferido, no Bonanza Creek Ranch, em Santa Fé, Novo México, nos Estados Unidos, no dia 21 de outubro.

O próprio ator disparou a arma cenográfica, que deveria estar com festim, não com munição de verdade. "Estamos tentando determinar agora como e que tipo de projétil foi usado na arma de fogo", disse Juan Rios, porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fé.

Baldwin foi interrogado e estava chorando, segundo o Santa Fe New Mexican, mas ninguém foi preso pelo acidente. Segundo apuração, a arma foi entregue ao ator pelo diretor assistente Dave Halls, que não sabia que ela tinha munição de verdade e confirmou isso no set gritando "arma fria".

Mas, segundo o sindicato de Hollywood, a arma continha munição real. "Uma munição verdadeira foi acidentalmente disparada no set pelo ator principal, atingindo a diretora de fotografia Halyna Hutchins, integrante da Local 600, e o diretor Joel Souza", disse uma filial local do sindicato IATSE (Aliança Internacional de Funcionários de Palco Teatral, na sigla em inglês).

Horas antes do disparo, um grupo de operadores de câmeras deixou o set de "Rust" em uma praia próxima à cidade de Santa Fé em protesto às condições de trabalho. Baixo orçamento, longas viagens e jornadas de trabalho foram algumas das reclamações, segundo o jornal Los Angeles Times.