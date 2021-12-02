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Atriz paulistana

Noemi Gerbelli, a diretora Olívia de 'Carrossel', morre aos 68 anos

Vannessa Gerbelli, atriz e sobrinha de Noemi, lamentou a morte da tia em post: 'Certas dores são mudas'.

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 08:51

Noemi Gerbelli em cena da novela
Noemi Gerbelli em cena da novela "Esperança" ao lado de Ana Paula Arósio e Reynaldo Gianecchini Crédito: TV Globo / Gianne Carvalho
Noemi Gerbelli, atriz que ficou conhecida, entre outros trabalhos, como a diretora Olívia da novela "Carrossel" (2012/2013), morreu aos 68 anos. A informação foi confirmada pela também atriz Vannessa Gerbelli, sobrinha de Noemi.
Sem revelar a causa da morte da tia, Vannessa fez um post em homenagem a Noemi na madrugada desta quinta-feira (2).
"Certas dores são mudas. Hoje se foi esta pessoa tão importante na minha vida. Abriu os meus caminhos para o teatro e foi, em muitos momentos da minha juventude, uma mestra, uma protetora. Noemi Gerbelli, atriz paulistana, minha tia. Fique com Deus e os anjos", escreveu Vannessa.
Ao longo de mais de quatro décadas de carreira, Noemi atuou em diversas obras de TV e teatro. Na Globo, Noemi fez participações em projetos como a minissérie "Presença de Anita", o seriado "Os Normais" e as novelas "Esperança" e "Deus Salve o Rei".
Além de interpretar a diretora Olívia em "Carrossel", no SBT, também integrou o elenco de dois filmes baseados na novela infantil ("Carrossel: O Filme" e "Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina"), repetindo o trabalho como a personagem.
Com informações do G1

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