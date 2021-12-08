Confira a programação do festival Santa Teresa Gourmet

Um dos principais festivais gastronômicos do Espírito Santo volta à cena neste fim de semana, após uma pausa em 2020 devido à pandemia de Covid-19. É o Santa Teresa Gourmet - A Itália é Aqui, que chega à sétima edição, de 9 a 12 de dezembro, em um novo cenário da cidade: a Praça da Cultura, instalada próximo à rodoviária.
Além da programação já tradicional com aulas de culinária, comandadas por chefes de cozinha e experts em bebidas, a praça do evento terá novidades este ano. Entre elas estão uma adega com queijos, vinhos e produtos de delicatéssen e a Santa Mercearia, onde os visitantes poderão assistir à produção de açúcar mascavo e comprar produtos como fubá, embutidos, cafés e artesanato.
O espaço dedicado à venda de cervejas artesanais será, pela primeira vez, totalmente dedicado à produção local, com a presença de quatro cervejarias de Santa Teresa. Outro destaque do festival é o jantar magno, sábado (11), no restaurante Cafe Haus, com menu assinado pelos chefs Juarez Campos, Alessandro Eller, Kamila Zamprogno, Verlúcia Oliveira e Valéria Vaz.
A abertura, na noite desta quinta, vai exaltar as tradições dos imigrantes italianos e as receitas teresenses, com a aula-show das nonnas do projeto "Viver e Reviver". O prato escolhido por elas este ano é o nhoque de abóbora ao molho de linguiça artesanal (R$ 25, individual), que será servido na Cantina da Nonna, na Praça da Cultura.
A reportagem destacou abaixo alguns pratos que serão oferecidos nos principais restaurantes e cervejarias da cidade e foram criados especialmente para o festival. Confira em seguida a programação dos quatro dias de Santa Teresa Gourmet e programe-se! As atrações são para todos os gostos e bolsos.
13 PRATOS E COMBOS CRIADOS PARA O FESTIVAL
MOLHO DUPLO
Armazém Caravaggio - Polenta cremosa com cogumelos salteados ao fio de azeite trufado. Quanto: R$ 64 (individual). Mais informações: (27) 99747-3449. FOTOS: Rodrigo Borçato
Restaurante Cafe Haus - Nhoque de batata com ragu de polvo à putanesca. Quanto: R$ 89 (individual). Mais informações: (27) 3259-1329 e 99277-5264.
Restaurante Destilaria - Ravióli de ricota com agrião e damasco na manteiga de sálvia. Quanto: R$ 35 (individual). Mais informações: (27) 99892-2049.
Fabricio Bar e Restaurante - Filé Marroquino: rosbife em crosta de carvão, molho de coalhada, cuscuz com legumes, amêndoa defumada, crispy de cebola e picles de rabanete. Quanto: R$ 72 (individual). Mais informações: (27) 99812-0509.
Giardino Ristorante - Lagosta gratinada (400g) com grana padano e molho do chef acompanhada por risoto de abóbora e farofa de coco e gengibre. Quanto: R$ 129 (individual). Mais informações: (27) 99837-9513.
Gioconda Cantina Italiana - Fettuccine à carbonara, com molho à base de gema e bacon (em três texturas) acompanhado por burrata. Quanto: R$ 72 (individual). Mais informações: (27) 99837-9513.
Ristorante Romanha - Ravióli artesanal de ricota e espinafre com molho à escolha - opções: bolonhesa, branco, pesto, tomate fresco, ragu de linguiça, ragu de carne seca ou quatro queijos. Quanto: R$ 49 (individual). Mais informações: (27) 99877-4105. FOTO: Divulgação
Sabor Italiano - Ossobuco com polenta cremosa e peperonata (antepasto italiano à base de pimentões). Quanto: R$ 49 (individual). Mais informações: (27) 99989-3243.
Cervejaria Teresense - Combo harmonizado que inclui risoto de carne seca + cerveja Vienna Lager da casa (300ml). Quanto: R$ 65 (individual). Mais informações: (27) 99707-6062.
Cervejaria Três Santas - Combo harmonizado de cerveja Tripel da casa + Mini-Saltimbocca, releitura do clássico italiano com frango, bacon, presunto de Parma e sálvia. Quanto: R$ 36 (individual). Mais informações: (27) 99232-6343 e 99687-9007.
Vinícola e Restaurante Tomazelli - Conchiglione recheado com três queijos, alho-poró e castanha, servido com molho branco. Quanto: R$ 40 (individual). Mais informações: (27) 99871-1965 e 99898-9138.
Restaurante Villa Theodora - Nhoque de batata selado na manteiga de sálvia e alecrim, molho gorgonzola e iscas de filé mignon. Quanto: R$ 59,90 (individual). Mais informações: (27) 2235-8128 e 99938-0553.
Cervejaria e Restaurante Villagio Zamprogno - Nhoque de polenta due salse (queijo com funghi e molho de linguiça artesanal caramelizada com vinho de jabuticaba). Quanto: R$ 46 (individual). Mais informações: (27) 99793-3815 e 99862-3423. FOTO: Rodrigo Borçato
Atrações de café especial a passeio de jipe
Além dos pratos criados pelos restaurantes, há opções especiais em outros estabelecimentos da cidade durante o festival. Bebidas, vinhos, cafés, lanches, objetos de cutelaria e até passeios de jipe estarão à venda no evento deste ano. As cafeterias e docerias que participam são: Afago, Café 43, Café Zanoni, Amor in Cake Confeitaria, Capitão Redighieri, Frutos de Goiás, Claids Biscoitos e Delícias da Diva. Também fazem parte do circuito a Casa dos Espumantes, a Casa dei Liquori, a M Marques Cutelaria, o Sítio Pietra e a Altas Trilhas 4x4, além dos restaurantes Manzo Grill, Kyoto, Chespirito Burger e Santa Sfiha.
7º FESTIVAL SANTA TERESA GOURMET - A ITÁLIA É AQUI
Circuito gastronômico nos restaurantes, aulas de culinária, shows musicais e outras atrações.
Quando: de 9 a 12 de dezembro de 2021.
Onde: Praça da Cultura (próximo à rodoviária) e em mais de 40 estabelecimentos de Santa Teresa.
Mais informações: Instagram @festivalsantateresagourmet.
Circuito gastronômico nos restaurantes, aulas de culinária, shows musicais e outras atrações.
Quando: de 9 a 12 de dezembro de 2021.
Onde: Praça da Cultura (próximo à rodoviária) e em mais de 40 estabelecimentos de Santa Teresa.
Mais informações: Instagram @festivalsantateresagourmet.
PROGRAMAÇÃO GASTRONÔMICA E MUSICAL
- 09/12/2021 – QUINTA-FEIRA
- Praça da Cultura:
- 18h – Abertura da Cozinha da Nonna (Nhoque, Agnolini, Tagliatelli, Porções típicas)
- Circuito Santa Cerveja: cervejarias Três Santas, Teresense, Zamprogno e Berger Bier
- 19h - Espaço Fogo: Fogo de chão, parrilha e defumados - Hambúrguer artesanal
- Cozinha Show:
- 18h - Mostra e aula-show "Receitas das Nonnas - Receitas tradicionais das famílias teresenses", com integrantes do projeto "Viver e Reviver" (PMST)
- 19h - Projeto Mãe Ativa - Associação Pestalozzi de Santa Teresa
- 19h40 - Aula-show com Neném do Rosário - "O Sabor da 1ª Colônia Italiana no Brasil"
- Palco acústico:
- 21h – Nino do Val e Trio - Música Popular Capixaba
- Cervejaria Teresense:
- 19h - Confraria da Cervejaria Teresense. Inscrições e mais informações: (27) 99707-6062
- Cervejaria Três Santas:
- Visitação guiada com degustação e harmonização (R$ 80 por pessoa). Reservas: (27) 99746-9270
- 10/12/2021 - SEXTA-FEIRA
- Praça da Cultura:
- 18h – Abertura da Cozinha da Nonna (Nhoque, Agnolini, Tagliatelli, Porções típicas)
- Circuito Santa Cerveja: cervejarias Três Santas, Teresense, Zamprogno e Berger Bier
- 19h - Espaço Fogo: Fogo de chão, parrilha e defumados - Hambúrguer artesanal
- Cozinha Show:
- 18h - Aula-show com a chef Kamila Zamprogno (Cafe Haus) - "Tartare de ovo"
- 19h - Aula-show com a doceira-mirim Iris Ramos #todoscomiris
- 19h40 - Aula-show sobre cerveja artesanal com Juca Lima e Diego Mello (Três Santas) – "Introdução ao Universo da Cerveja / Harmonizando com Cerveja"
- 20h30 - Aula-show com o chef Alessandro Eller
- Palco acústico:
- 21h30 – Fena Jazz
- Cervejaria Três Santas:
- Visitação guiada com degustação e harmonização (R$ 80 por pessoa). Reservas: (27) 99746-9270
- Cervejaria Teresense:
- 19h - Show musical
- Rota Country:
- 21h - Leandro & Tiago/DJ Gilhi. Passaporte: R$ 20.
- 11/12/2021 - SÁBADO
- Praça da Cultura:
- 11h – Abertura da Cozinha da Nonna (Nhoque, Agnolini, Tagliatelli, Porções típicas)
- Circuito Santa Cerveja: cervejarias Três Santas, Teresense, Zamprogno e Berger Bier
- 19h - Espaço Fogo: Fogo de chão, parrilha e defumados - Hambúrguer artesanal
- Cozinha Show:
- 17h - Aula sobre cafés especiais de Santa Teresa com a mestre de torra e barista Joici Rasseli
- 18h - Aula "Chefs de Família", com Tiago Cotta, Luciano Faé, Cacau Viana e Priscila Magna
- 19h - Aula-show com o chef Renato Santos (Nossa Vida, Venda Nova do Imigrante)
- 19h40 – Aula-show com o chef Tico Tosi Instituto Panela de Barro e Cozinha Raiz)
- 20h30 - Aula-show com o chef e sommelier Paulo Gaudio
- Palco acústico:
- 19h - Dança italiana do Circolo Trentino
- 22h - Música com Marcos Bifão e Trio
- Cervejaria Três Santas:
- Visitação guiada com degustação e harmonização (R$ 80 por pessoa). Reservas: (27) 99746-9270
- Cervejaria Teresense:
- Das 14h às 16h - Processos cervejeiros com visita guiada na fábrica. Inscrições: (27) 99707-6062
- 19h - Show musical
- Restaurante Cafe Haus:
- 20h - Jantar Magno - Chefs Kamila Zamprogno, Juarez Campos, Alessandro Eller, Verlúcia Oliveira e Valéria Vaz. Harmonização: sommelière Nádia Alcalde. Valor: R$ 198 (bebidas à parte). Reservas: (27) 3259-1329 e 99277-5264.
- Rota Country:
- 21h - Rony & Ricy/DJ Gilhi. Passaporte: R$ 30.
- Pub Toca do Rota:
- 21h - Conscience - Tributo O Rappa/Marcos Bifão Trio. Passaporte: R$ 30.
- 12/12/2021 - DOMINGO
- 11h - Abertura da Cozinha da Nonna (Nhoque, Agnolini, Tagliatelli, Porções típicas)
- Circuito Santa Cerveja: cervejarias Três Santas, Teresense, Zamprogno e Berger Bier
- 11h - Espaço Fogo: Fogo de chão, parrilha e defumados - Hambúrguer artesanal
- Palco acústico:
- 14h – Silas Andrade
- Cervejaria Três Santas:
- Visitação guiada com degustação e harmonização (R$ 80 por pessoa). Reservas: (27) 99746-9270
- Cervejaria Teresense:
- 12h - Feijoada e roda de samba