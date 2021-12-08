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Sabores da Itália

Confira a programação do festival Santa Teresa Gourmet

De 9 a 12 de dezembro, a cidade vai festejar a gastronomia italiana com novidades nos restaurantes, aulas de culinária na praça e atrações culturais
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 18:50

Um dos principais festivais gastronômicos do Espírito Santo volta à cena neste fim de semana, após uma pausa em 2020 devido à pandemia de Covid-19. É o Santa Teresa Gourmet - A Itália é Aqui, que chega à sétima edição, de 9 a 12 de dezembro, em um novo cenário da cidade: a Praça da Cultura, instalada próximo à rodoviária.  
Além da programação já tradicional com aulas de culinária, comandadas por chefes de cozinha e experts em bebidas, a praça do evento terá novidades este ano. Entre elas estão uma adega com queijos, vinhos e produtos de delicatéssen e a  Santa Mercearia, onde os visitantes poderão assistir à produção de açúcar mascavo e comprar produtos como fubá, embutidos, cafés e artesanato.
Pratos do festival Santa Teresa Gourmet 2021
Mais de 30 restaurantes participam do evento Crédito: Rodrigo Borçato
O espaço dedicado à venda de cervejas artesanais será, pela primeira vez, totalmente dedicado à produção local, com a presença de quatro cervejarias de Santa Teresa. Outro destaque do festival é o jantar magno, sábado (11), no restaurante Cafe Haus, com menu assinado pelos chefs Juarez Campos, Alessandro Eller, Kamila Zamprogno, Verlúcia Oliveira e Valéria Vaz. 
A abertura, na noite desta quinta, vai exaltar as tradições dos imigrantes italianos e as receitas teresenses, com a aula-show das nonnas do projeto "Viver e Reviver". O prato escolhido por elas este ano é o nhoque de abóbora ao molho de linguiça artesanal (R$ 25, individual), que será servido na Cantina da Nonna, na Praça da Cultura.  
Nhoque de abóbora ao molho de linguiça artesanal, Prato das Nonnas no festival Santa Teresa Gourmet 2021
Prato das Nonnas: nhoque de abóbora ao molho de linguiça artesanal Crédito: Rodrigo Borçato
A reportagem destacou abaixo alguns pratos que serão oferecidos nos principais restaurantes e cervejarias da cidade e foram criados especialmente para o festival. Confira em seguida a programação dos quatro dias de Santa Teresa Gourmet e programe-se! As atrações são para todos os gostos e bolsos.  

13 PRATOS E COMBOS CRIADOS PARA O FESTIVAL

MOLHO DUPLO

Armazém Caravaggio - Polenta cremosa com cogumelos salteados ao fio de azeite trufado. Quanto: R$ 64 (individual). Mais informações: (27) 99747-3449. FOTOS: Rodrigo Borçato
Restaurante Cafe Haus - Nhoque de batata com ragu de polvo à putanesca. Quanto: R$ 89 (individual). Mais informações: (27) 3259-1329 e 99277-5264. 
Restaurante Destilaria - Ravióli de ricota com agrião e damasco na manteiga de sálvia. Quanto: R$ 35 (individual). Mais informações: (27) 99892-2049.
Fabricio Bar e Restaurante - Filé Marroquino: rosbife em crosta de carvão, molho de coalhada, cuscuz com legumes, amêndoa defumada, crispy de cebola e picles de rabanete. Quanto: R$ 72 (individual). Mais informações: (27) 99812-0509.
Giardino Ristorante - Lagosta gratinada (400g) com grana padano e molho do chef acompanhada por risoto de abóbora e farofa de coco e gengibre. Quanto: R$ 129 (individual). Mais informações: (27) 99837-9513. 
Gioconda Cantina Italiana - Fettuccine à carbonara, com molho à base de gema e bacon (em três texturas) acompanhado por burrata. Quanto: R$ 72 (individual). Mais informações: (27) 99837-9513.  
Ristorante Romanha - Ravióli artesanal de ricota e espinafre com molho à escolha - opções: bolonhesa, branco, pesto, tomate fresco, ragu de linguiça, ragu de carne seca ou quatro queijos. Quanto: R$ 49 (individual). Mais informações: (27) 99877-4105. FOTO: Divulgação
Sabor Italiano - Ossobuco com polenta cremosa e peperonata (antepasto italiano à base de pimentões). Quanto: R$ 49 (individual). Mais informações: (27) 99989-3243.
Cervejaria Teresense - Combo harmonizado que inclui risoto de carne seca + cerveja Vienna Lager da casa (300ml). Quanto: R$ 65 (individual). Mais informações: (27) 99707-6062.
Cervejaria Três Santas - Combo harmonizado de cerveja Tripel da casa + Mini-Saltimbocca, releitura do clássico italiano com frango, bacon, presunto de Parma e sálvia. Quanto: R$ 36 (individual). Mais informações: (27) 99232-6343 e 99687-9007.
Vinícola e Restaurante Tomazelli - Conchiglione recheado com três queijos, alho-poró e castanha, servido com molho branco. Quanto: R$ 40 (individual). Mais informações: (27) 99871-1965 e 99898-9138.
Restaurante Villa Theodora - Nhoque de batata selado na manteiga de sálvia e alecrim, molho gorgonzola e iscas de filé mignon. Quanto: R$ 59,90 (individual). Mais informações: (27) 2235-8128 e 99938-0553.
Cervejaria e Restaurante Villagio Zamprogno - Nhoque de polenta due salse (queijo com funghi e molho de linguiça artesanal caramelizada com vinho de jabuticaba). Quanto: R$ 46 (individual). Mais informações: (27) 99793-3815 e 99862-3423. FOTO: Rodrigo Borçato

Atrações de café especial a passeio de jipe

Além dos pratos criados pelos restaurantes, há opções especiais em outros estabelecimentos da cidade durante o festival. Bebidas, vinhos, cafés, lanches, objetos de cutelaria e até passeios de jipe estarão à venda no evento deste ano. As cafeterias e docerias que participam são: Afago, Café 43, Café Zanoni, Amor in Cake Confeitaria, Capitão Redighieri, Frutos de Goiás, Claids Biscoitos e Delícias da Diva. Também fazem parte do circuito a Casa dos Espumantes, a Casa dei Liquori, a M Marques Cutelaria, o Sítio Pietra e a Altas Trilhas 4x4, além dos restaurantes Manzo Grill, Kyoto, Chespirito Burger e Santa Sfiha.        
7º FESTIVAL SANTA TERESA GOURMET - A ITÁLIA É AQUI 
Circuito gastronômico nos restaurantes, aulas de culinária, shows musicais e outras atrações.
Quando: de 9 a 12 de dezembro de 2021.
Onde: Praça da Cultura (próximo à rodoviária) e em mais de 40 estabelecimentos de Santa Teresa.
Mais informações: Instagram @festivalsantateresagourmet.

PROGRAMAÇÃO GASTRONÔMICA E MUSICAL

  • 09/12/2021 – QUINTA-FEIRA
  • Praça da Cultura:
  •  18h – Abertura da Cozinha da Nonna (Nhoque, Agnolini, Tagliatelli, Porções típicas)
  • Circuito Santa Cerveja: cervejarias Três Santas, Teresense, Zamprogno e Berger Bier
  • 19h - Espaço Fogo: Fogo de chão, parrilha e defumados - Hambúrguer artesanal
  • Cozinha Show:
  • 18h - Mostra e aula-show "Receitas das Nonnas - Receitas tradicionais das famílias teresenses", com integrantes do projeto "Viver e Reviver" (PMST)
  • 19h - Projeto Mãe Ativa - Associação Pestalozzi de Santa Teresa
  • 19h40 - Aula-show com Neném do Rosário - "O Sabor da 1ª Colônia Italiana no Brasil"
  • Palco acústico:
  • 21h – Nino do Val e Trio - Música Popular Capixaba
  • Cervejaria Teresense:
  • 19h - Confraria da Cervejaria Teresense. Inscrições e mais informações: (27) 99707-6062
  • Cervejaria Três Santas:
  • Visitação guiada com degustação e harmonização (R$ 80 por pessoa). Reservas: (27) 99746-9270

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  • 10/12/2021 - SEXTA-FEIRA
  • Praça da Cultura:
  • 18h – Abertura da Cozinha da Nonna (Nhoque, Agnolini, Tagliatelli, Porções típicas)
  • Circuito Santa Cerveja: cervejarias Três Santas, Teresense, Zamprogno e Berger Bier
  • 19h - Espaço Fogo: Fogo de chão, parrilha e defumados - Hambúrguer artesanal
  • Cozinha Show:
  • 18h - Aula-show com a chef Kamila Zamprogno (Cafe Haus) - "Tartare de ovo"
  • 19h - Aula-show com a doceira-mirim Iris Ramos #todoscomiris
  • 19h40 - Aula-show sobre cerveja artesanal com Juca Lima e Diego Mello (Três Santas) – "Introdução ao Universo da Cerveja / Harmonizando com Cerveja"
  • 20h30 - Aula-show com o chef Alessandro Eller 
  • Palco acústico:
  • 21h30 – Fena Jazz
  • Cervejaria Três Santas: 
  • Visitação guiada com degustação e harmonização (R$ 80 por pessoa). Reservas: (27) 99746-9270
  • Cervejaria Teresense: 
  • 19h - Show musical 
  • Rota Country:
  • 21h - Leandro & Tiago/DJ Gilhi. Passaporte: R$ 20.

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  • 11/12/2021 - SÁBADO 
  • Praça da Cultura:
  • 11h – Abertura da Cozinha da Nonna (Nhoque, Agnolini, Tagliatelli, Porções típicas)
  • Circuito Santa Cerveja: cervejarias Três Santas, Teresense, Zamprogno e Berger Bier
  • 19h - Espaço Fogo: Fogo de chão, parrilha e defumados - Hambúrguer artesanal
  • Cozinha Show:
  • 17h - Aula sobre cafés especiais de Santa Teresa com a mestre de torra e barista Joici Rasseli
  • 18h - Aula "Chefs de Família", com Tiago Cotta, Luciano Faé, Cacau Viana e Priscila Magna
  • 19h - Aula-show com o chef Renato Santos (Nossa Vida, Venda Nova do Imigrante)
  • 19h40 – Aula-show com o chef Tico Tosi Instituto Panela de Barro e Cozinha Raiz)
  • 20h30 - Aula-show com o chef e sommelier Paulo Gaudio
  • Palco acústico:
  • 19h - Dança italiana do Circolo Trentino
  • 22h - Música com Marcos Bifão e Trio
  • Cervejaria Três Santas:
  • Visitação guiada com degustação e harmonização (R$ 80 por pessoa). Reservas: (27) 99746-9270
  • Cervejaria Teresense:
  • Das 14h às 16h - Processos cervejeiros com visita guiada na fábrica. Inscrições: (27) 99707-6062
  • 19h - Show musical 
  • Restaurante Cafe Haus:
  • 20h - Jantar Magno - Chefs Kamila Zamprogno, Juarez Campos, Alessandro Eller, Verlúcia Oliveira e Valéria Vaz. Harmonização: sommelière Nádia Alcalde. Valor: R$ 198 (bebidas à parte). Reservas: (27) 3259-1329 e 99277-5264. 
  • Rota Country:
  • 21h - Rony & Ricy/DJ Gilhi. Passaporte: R$ 30.
  • Pub Toca do Rota:
  • 21h - Conscience - Tributo O Rappa/Marcos Bifão Trio. Passaporte: R$ 30.

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  • 12/12/2021 - DOMINGO
  • 11h - Abertura da Cozinha da Nonna (Nhoque, Agnolini, Tagliatelli, Porções típicas)
  • Circuito Santa Cerveja: cervejarias Três Santas, Teresense, Zamprogno e Berger Bier
  • 11h - Espaço Fogo: Fogo de chão, parrilha e defumados - Hambúrguer artesanal
  • Palco acústico:
  • 14h – Silas Andrade
  • Cervejaria Três Santas:
  • Visitação guiada com degustação e harmonização (R$ 80 por pessoa). Reservas: (27) 99746-9270
  • Cervejaria Teresense:
  • 12h - Feijoada e roda de samba

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