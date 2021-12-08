Confira a programação do festival Santa Teresa Gourmet

Um dos principais festivais gastronômicos do Espírito Santo volta à cena neste fim de semana, após uma pausa em 2020 devido à pandemia de Covid-19. É o Santa Teresa Gourmet - A Itália é Aqui, que chega à sétima edição, de 9 a 12 de dezembro, em um novo cenário da cidade: a Praça da Cultura, instalada próximo à rodoviária.

Além da programação já tradicional com aulas de culinária, comandadas por chefes de cozinha e experts em bebidas, a praça do evento terá novidades este ano. Entre elas estão uma adega com queijos, vinhos e produtos de delicatéssen e a Santa Mercearia, onde os visitantes poderão assistir à produção de açúcar mascavo e comprar produtos como fubá, embutidos, cafés e artesanato.

Mais de 30 restaurantes participam do evento Crédito: Rodrigo Borçato

O espaço dedicado à venda de cervejas artesanais será, pela primeira vez, totalmente dedicado à produção local, com a presença de quatro cervejarias de Santa Teresa. Outro destaque do festival é o jantar magno, sábado (11), no restaurante Cafe Haus, com menu assinado pelos chefs Juarez Campos, Alessandro Eller, Kamila Zamprogno, Verlúcia Oliveira e Valéria Vaz.

A abertura, na noite desta quinta, vai exaltar as tradições dos imigrantes italianos e as receitas teresenses, com a aula-show das nonnas do projeto "Viver e Reviver". O prato escolhido por elas este ano é o nhoque de abóbora ao molho de linguiça artesanal (R$ 25, individual), que será servido na Cantina da Nonna, na Praça da Cultura.

Prato das Nonnas: nhoque de abóbora ao molho de linguiça artesanal Crédito: Rodrigo Borçato

A reportagem destacou abaixo alguns pratos que serão oferecidos nos principais restaurantes e cervejarias da cidade e foram criados especialmente para o festival. Confira em seguida a programação dos quatro dias de Santa Teresa Gourmet e programe-se! As atrações são para todos os gostos e bolsos.

13 PRATOS E COMBOS CRIADOS PARA O FESTIVAL

MOLHO DUPLO Armazém Caravaggio - Polenta cremosa com cogumelos salteados ao fio de azeite trufado. Quanto: R$ 64 (individual). Mais informações: (27) 99747-3449. FOTOS: Rodrigo Borçato Restaurante Cafe Haus - Nhoque de batata com ragu de polvo à putanesca. Quanto: R$ 89 (individual). Mais informações: (27) 3259-1329 e 99277-5264. Restaurante Destilaria - Ravióli de ricota com agrião e damasco na manteiga de sálvia. Quanto: R$ 35 (individual). Mais informações: (27) 99892-2049. Fabricio Bar e Restaurante - Filé Marroquino: rosbife em crosta de carvão, molho de coalhada, cuscuz com legumes, amêndoa defumada, crispy de cebola e picles de rabanete. Quanto: R$ 72 (individual). Mais informações: (27) 99812-0509. Giardino Ristorante - Lagosta gratinada (400g) com grana padano e molho do chef acompanhada por risoto de abóbora e farofa de coco e gengibre. Quanto: R$ 129 (individual). Mais informações: (27) 99837-9513. Gioconda Cantina Italiana - Fettuccine à carbonara, com molho à base de gema e bacon (em três texturas) acompanhado por burrata. Quanto: R$ 72 (individual). Mais informações: (27) 99837-9513. Ristorante Romanha - Ravióli artesanal de ricota e espinafre com molho à escolha - opções: bolonhesa, branco, pesto, tomate fresco, ragu de linguiça, ragu de carne seca ou quatro queijos. Quanto: R$ 49 (individual). Mais informações: (27) 99877-4105. FOTO: Divulgação Sabor Italiano - Ossobuco com polenta cremosa e peperonata (antepasto italiano à base de pimentões). Quanto: R$ 49 (individual). Mais informações: (27) 99989-3243. Cervejaria Teresense - Combo harmonizado que inclui risoto de carne seca + cerveja Vienna Lager da casa (300ml). Quanto: R$ 65 (individual). Mais informações: (27) 99707-6062. Cervejaria Três Santas - Combo harmonizado de cerveja Tripel da casa + Mini-Saltimbocca, releitura do clássico italiano com frango, bacon, presunto de Parma e sálvia. Quanto: R$ 36 (individual). Mais informações: (27) 99232-6343 e 99687-9007. Vinícola e Restaurante Tomazelli - Conchiglione recheado com três queijos, alho-poró e castanha, servido com molho branco. Quanto: R$ 40 (individual). Mais informações: (27) 99871-1965 e 99898-9138. Restaurante Villa Theodora - Nhoque de batata selado na manteiga de sálvia e alecrim, molho gorgonzola e iscas de filé mignon. Quanto: R$ 59,90 (individual). Mais informações: (27) 2235-8128 e 99938-0553. Cervejaria e Restaurante Villagio Zamprogno - Nhoque de polenta due salse (queijo com funghi e molho de linguiça artesanal caramelizada com vinho de jabuticaba). Quanto: R$ 46 (individual). Mais informações: (27) 99793-3815 e 99862-3423. FOTO: Rodrigo Borçato

Atrações de café especial a passeio de jipe Além dos pratos criados pelos restaurantes, há opções especiais em outros estabelecimentos da cidade durante o festival. Bebidas, vinhos, cafés, lanches, objetos de cutelaria e até passeios de jipe estarão à venda no evento deste ano. As cafeterias e docerias que participam são: Afago, Café 43, Café Zanoni, Amor in Cake Confeitaria, Capitão Redighieri, Frutos de Goiás, Claids Biscoitos e Delícias da Diva. Também fazem parte do circuito a Casa dos Espumantes, a Casa dei Liquori, a M Marques Cutelaria, o Sítio Pietra e a Altas Trilhas 4x4, além dos restaurantes Manzo Grill, Kyoto, Chespirito Burger e Santa Sfiha.

7º FESTIVAL SANTA TERESA GOURMET - A ITÁLIA É AQUI

Circuito gastronômico nos restaurantes, aulas de culinária, shows musicais e outras atrações.

Quando: de 9 a 12 de dezembro de 2021.

Onde: Praça da Cultura (próximo à rodoviária) e em mais de 40 estabelecimentos de Santa Teresa.

Mais informações: Instagram @festivalsantateresagourmet.



PROGRAMAÇÃO GASTRONÔMICA E MUSICAL

09/12/2021 – QUINTA-FEIRA

Praça da Cultura:

18h – Abertura da Cozinha da Nonna (Nhoque, Agnolini, Tagliatelli, Porções típicas)

Circuito Santa Cerveja: cervejarias Três Santas, Teresense, Zamprogno e Berger Bier

19h - Espaço Fogo: Fogo de chão, parrilha e defumados - Hambúrguer artesanal

Cozinha Show:

18h - Mostra e aula-show "Receitas das Nonnas - Receitas tradicionais das famílias teresenses", com integrantes do projeto "Viver e Reviver" (PMST)

19h - Projeto Mãe Ativa - Associação Pestalozzi de Santa Teresa



19h40 - Aula-show com Neném do Rosário - "O Sabor da 1ª Colônia Italiana no Brasil"



Palco acústico:

21h – Nino do Val e Trio - Música Popular Capixaba



Cervejaria Teresense:

19h - Confraria da Cervejaria Teresense. Inscrições e mais informações: (27) 99707-6062



Cervejaria Três Santas:

Visitação guiada com degustação e harmonização (R$ 80 por pessoa). Reservas: (27) 99746-9270



10/12/2021 - SEXTA-FEIRA

Praça da Cultura:

18h – Abertura da Cozinha da Nonna (Nhoque, Agnolini, Tagliatelli, Porções típicas)



Circuito Santa Cerveja: cervejarias Três Santas, Teresense, Zamprogno e Berger Bier

19h - Espaço Fogo: Fogo de chão, parrilha e defumados - Hambúrguer artesanal



Cozinha Show:

18h - Aula-show com a chef Kamila Zamprogno (Cafe Haus) - "Tartare de ovo"



19h - Aula-show com a doceira-mirim Iris Ramos #todoscomiris



19h40 - Aula-show sobre cerveja artesanal com Juca Lima e Diego Mello (Três Santas) – "Introdução ao Universo da Cerveja / Harmonizando com Cerveja"



20h30 - Aula-show com o chef Alessandro Eller



Palco acústico:

21h30 – Fena Jazz



Cervejaria Três Santas:

Visitação guiada com degustação e harmonização (R$ 80 por pessoa). Reservas: (27) 99746-9270



Cervejaria Teresense:

19h - Show musical

Rota Country:

21h - Leandro & Tiago/DJ Gilhi. Passaporte: R$ 20.

11/12/2021 - SÁBADO

Praça da Cultura:

11h – Abertura da Cozinha da Nonna (Nhoque, Agnolini, Tagliatelli, Porções típicas)



Circuito Santa Cerveja: cervejarias Três Santas, Teresense, Zamprogno e Berger Bier



19h - Espaço Fogo: Fogo de chão, parrilha e defumados - Hambúrguer artesanal



Cozinha Show:

17h - Aula sobre cafés especiais de Santa Teresa com a mestre de torra e barista Joici Rasseli



18h - Aula "Chefs de Família", com Tiago Cotta, Luciano Faé, Cacau Viana e Priscila Magna



19h - Aula-show com o chef Renato Santos (Nossa Vida, Venda Nova do Imigrante)



19h40 – Aula-show com o chef Tico Tosi Instituto Panela de Barro e Cozinha Raiz)



20h30 - Aula-show com o chef e sommelier Paulo Gaudio



Palco acústico:

19h - Dança italiana do Circolo Trentino



22h - Música com Marcos Bifão e Trio



Cervejaria Três Santas:

Visitação guiada com degustação e harmonização (R$ 80 por pessoa). Reservas: (27) 99746-9270



Cervejaria Teresense:

Das 14h às 16h - Processos cervejeiros com visita guiada na fábrica. Inscrições: (27) 99707-6062



19h - Show musical



Restaurante Cafe Haus:

20h - Jantar Magno - Chefs Kamila Zamprogno, Juarez Campos, Alessandro Eller, Verlúcia Oliveira e Valéria Vaz. Harmonização: sommelière Nádia Alcalde. Valor: R$ 198 (bebidas à parte). Reservas: (27) 3259-1329 e 99277-5264.



Rota Country:

21h - Rony & Ricy/DJ Gilhi. Passaporte: R$ 30.



Pub Toca do Rota:

21h - Conscience - Tributo O Rappa/Marcos Bifão Trio. Passaporte: R$ 30.