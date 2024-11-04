Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Alceu Valença desembarca em Vitória com o show “Alceu Dispor”
Para toda a família

Alceu Valença desembarca em Vitória com o show “Alceu Dispor”

O espetáculo, que acontece no dia 14 de novembro, reúne sucessos inesquecíveis e homenagens ao Luiz Gonzaga, o rei do baião
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 13:09

Alceu Valença traz para Vitória seu novo show
Alceu Valença traz para Vitória seu novo show Crédito: Leo Aversa / Divulgação
Vitória se prepara para receber um dos maiores ícones da música brasileira, Alceu Valença, com seu novo espetáculo "Alceu Dispor". O show acontece no dia 14 de novembro no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, prometendo uma noite inesquecível para os fãs capixabas.
O título "Alceu Dispor" é um trocadilho com o nome do cantor, inspirado em um meme que viralizou nas redes sociais, se transformando em figurinha de aplicativos de mensagens e estampas de camisetas de grifes jovens. Essa manifestação ilustra a capacidade de Alceu Valença de conquistar fãs de diferentes gerações e de se manter relevante no cenário musical atual.
No palco, ao lado de sua banda, o cantor interpreta músicas como “Anunciação”, “Tropicana”, “Coração Bobo”, “Taxi Lunar”, “Pelas Ruas que Andei”, “Girassol”, “Como Dois Animais”, “Belle de Jour”, cujo vídeo ultrapassou a marca das 240 milhões de visualizações no YouTube. Além dessas, temas de Luiz Gonzaga, como “Baião”, “Vem Morena”, “Sabiá”, “Xote das Meninas” e “Pagode Russo” reforçam as digitais do agreste e do sertão na identidade do artista.
Cantor Alceu Valença
Cantor Alceu Valença Crédito: Leo Aversa / Dilvulgação
Com mais de cinco milhões de seguidores em suas redes sociais, Alceu conquistou fãs em diversos países, como Portugal, Espanha, Inglaterra, Irlanda, Alemanha, Suíça e Holanda. Suas apresentações internacionais são frequentemente esgotadas, demonstrando a força e o alcance de sua música.

Serviço: “Alceu Valença em Alceu Dispor”

  • Local: Espaço Patrick Ribeiro, Vitória
  • Data: 14 de novembro (quinta-feira)
  • Horário: a partir das 20h
  • Valores: cadeira a partir de R$ 100 (meia entrada); ingresso solidário R$ 120 (mediante apresentação de 2kg de alimento não perecível); Mesa a partir de R$ 1.400
  • Ingressos: pelo site BlueTicket

Veja Também

Simoninha: “O primeiro grande show que assisti do meu pai foi em Guarapari”

Cultura Slam: o que é e por que tem virado febre entre os jovens capixabas?

Aniversário da Pabllo Vittar: confira o top 10 das músicas mais ouvidas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música Vitória Show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder
Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados