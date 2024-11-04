Alceu Valença desembarca em Vitória com o show “Alceu Dispor”

Alceu Valença traz para Vitória seu novo show Crédito: Leo Aversa / Divulgação

Vitória se prepara para receber um dos maiores ícones da música brasileira, Alceu Valença, com seu novo espetáculo "Alceu Dispor". O show acontece no dia 14 de novembro no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, prometendo uma noite inesquecível para os fãs capixabas.

O título "Alceu Dispor" é um trocadilho com o nome do cantor, inspirado em um meme que viralizou nas redes sociais, se transformando em figurinha de aplicativos de mensagens e estampas de camisetas de grifes jovens. Essa manifestação ilustra a capacidade de Alceu Valença de conquistar fãs de diferentes gerações e de se manter relevante no cenário musical atual.

No palco, ao lado de sua banda, o cantor interpreta músicas como “Anunciação”, “Tropicana”, “Coração Bobo”, “Taxi Lunar”, “Pelas Ruas que Andei”, “Girassol”, “Como Dois Animais”, “Belle de Jour”, cujo vídeo ultrapassou a marca das 240 milhões de visualizações no YouTube. Além dessas, temas de Luiz Gonzaga, como “Baião”, “Vem Morena”, “Sabiá”, “Xote das Meninas” e “Pagode Russo” reforçam as digitais do agreste e do sertão na identidade do artista.

Cantor Alceu Valença Crédito: Leo Aversa / Dilvulgação

Com mais de cinco milhões de seguidores em suas redes sociais, Alceu conquistou fãs em diversos países, como Portugal, Espanha, Inglaterra, Irlanda, Alemanha, Suíça e Holanda. Suas apresentações internacionais são frequentemente esgotadas, demonstrando a força e o alcance de sua música.

Serviço: “Alceu Valença em Alceu Dispor”