Sandra Annenberg é presença confirmada no "Fim de Expediente" em Pedra Azul

Vitória
Publicado em 07/10/2025 às 15h32
Sandra Annenberg

Sandra Annenberg  será entrevistada por Dan Stulbach, José Godoy e Teco Medina, no próximo dia 17, no 20º Pedra Azul Summit, da Rede Gazeta. Crédito: Divulgação

Queridíssima do público brasileiro, a jornalista e apresentadora do "Globo Repórter", Sandra Annenberg, é presença confirmada em mais uma edição itinerante do "Fim de Expediente CBN", programa comandado por Dan Stulbach, José Godoy e Teco Medina. No próximo dia 17, o programa será transmitido para todo o Brasil diretamente do 20º Pedra Azul Summit, da Rede Gazeta.

Evandro Mesquita, líder da Banda Blitz.

Evandro Mesquita, líder da Banda Blitz, também participará do programa "Fim de Expediente" direto de Pedra Azul . Crédito: Divulgação

Divide os microfones com Sandra, com histórias de bastidores, músicas e novelas o ator, roteirista e cantor Evandro Mesquita, líder da Banda Blitz. Conhecido por inúmeros papeis na TV Globo e no cinema, o cantor tem uma discografia composta por cinco álbuns solo e 10 com a Blitz. Sandra, por sua vez, apresentou o "Jornal Hoje" por 16 anos, e desde 2019 está à frente do "Globo Repórter". No ano que vem, ela passa a dividir a tela com William Bonner, que já no mês que vem se despede do JN.

O "Fim e Expediente" vai ao ar na Rede CBN às sextas-feiras, a partir das 18h30. Em Pedra Azul, os convidados do encontro de líderes promovido pela Rede Gazeta participam do programa, podendo interagir com os apresentadores e entrevistados especiais. Logo depois do programa acontece o happy hour à beira do lago da Pousada Pedra Azul. Este ano, a banda Back to the past comanda a pista.

