Sandra Annenberg é presença confirmada no "Fim de Expediente" em Pedra Azul

Sandra Annenberg será entrevistada por Dan Stulbach, José Godoy e Teco Medina, no próximo dia 17, no 20º Pedra Azul Summit, da Rede Gazeta. Crédito: Divulgação

Queridíssima do público brasileiro, a jornalista e apresentadora do "Globo Repórter", Sandra Annenberg, é presença confirmada em mais uma edição itinerante do "Fim de Expediente CBN", programa comandado por Dan Stulbach, José Godoy e Teco Medina. No próximo dia 17, o programa será transmitido para todo o Brasil diretamente do 20º Pedra Azul Summit, da Rede Gazeta.

Evandro Mesquita, líder da Banda Blitz, também participará do programa "Fim de Expediente" direto de Pedra Azul . Crédito: Divulgação

Divide os microfones com Sandra, com histórias de bastidores, músicas e novelas o ator, roteirista e cantor Evandro Mesquita, líder da Banda Blitz. Conhecido por inúmeros papeis na TV Globo e no cinema, o cantor tem uma discografia composta por cinco álbuns solo e 10 com a Blitz. Sandra, por sua vez, apresentou o "Jornal Hoje" por 16 anos, e desde 2019 está à frente do "Globo Repórter". No ano que vem, ela passa a dividir a tela com William Bonner, que já no mês que vem se despede do JN.

O "Fim e Expediente" vai ao ar na Rede CBN às sextas-feiras, a partir das 18h30. Em Pedra Azul, os convidados do encontro de líderes promovido pela Rede Gazeta participam do programa, podendo interagir com os apresentadores e entrevistados especiais. Logo depois do programa acontece o happy hour à beira do lago da Pousada Pedra Azul. Este ano, a banda Back to the past comanda a pista.

