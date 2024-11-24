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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Pedra Azul Summit: show de Biquini, palestra de Casagrande e data da edição 2025

Publicado em
24 nov 2024 às 03:05
Café Lindenberg e Renato Casagrande
O presidente da Rede Gazeta Café Lindenberg presenteou o governador  Renato Casagrande com mimos da campanha Somos Capixabas Crédito: Arthur e Cloves Louzada
A banda Biquini encerrou a programação do 19º  Pedra Azul Summit 2024, maior encontro de líderes empresariais e políticos do ES,  com showzão de grandes hits dos anos 80, entre eles "Tédio",  "Vento Ventania" e "Timidez", neste sábado (23), na Pousada Pedra Azul.  O evento chega sua 20ª edição nos dias 17, 18 e 19 de outubro de 2025. 
O ciclo de palestras do Summit de sábado contou com palestra do governador Renato Casagrande, panorama econômico 2024/25 com o ex-governador Paulo Hartung e o economista-chef da XP Investimentos, Caio Megale, e painel sobre inovação e tecnologia com o jornalista e colunista de "O Globo" e "CBN", Pedro Doria,  e o CEO do Samba Tech,  Gustavo Caetano. 
Marcello Moraes, Fabíola de Paula, Gustavo Caetano e Pedro Doria
Marcello Moraes, Fabíola de Paula, Gustavo Caetano e Pedro Doria Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Café Lindenberg, Teco Medina, Paulo Hartung e Caio Megale
Café Lindenberg, Teco Medina, Paulo Hartung e Caio Megale Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Giovanna Destri e Virgínia Casagrande
Giovanna Destri e Virgínia Casagrande Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Sérgio Vidigal, Café Lindenberg, Ricardo Ferraço, Renato Casagrande e Weverson Meirelles
O prefeito da Serra Sérgio Vidigal, o presidente da Gazeta Café Lindenberg, o vice-governador Ricardo Ferraço, o governador Renato Casagrande e o prefeito eleito da Serra Weverson Meirelles Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Victor Coelho, Evair de Melo, Munir Abud e Da Vitória
Victor Coelho, o deputado federal Evair de Melo, Munir Abud e o deputado federal Da Vitória Crédito: Arthur Louzada
Roberta e Márcio Abaurre
Roberta e Márcio Abaurre Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Maria Claudia e Luiz Claudia Allemand
Maria Claudia e Luiz Claudia Allemand Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Andressa e José Luiz Nunes
Andressa e  José Luiz Nunes Crédito: Arthur Louzada
Wilson Missagia Calmon e Adriana Missagia
Wilson Missagia Calmon e Adriana Missagia Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Eduardo Lindenberg e Abdo Filho
Eduardo Lindenberg e Abdo Filho Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Andréia Lopes, Pablo Lira, Cecília Perini e Gustavo Caetano
Andréia Lopes, Pablo Lira, Cecília Perini e Gustavo Caetano Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Richardson Schmittel, Wanderson Bueno, , José Carlos Bergamin e Giliard Ferreira
Richardson Schmittel, o prefeito de Viana Wanderson Bueno, , José Carlos Bergamin e Giliard Ferreira Crédito: Arthur Louzada
Rose Favalessa e Carlos André de Oliveira
Rose Favalessa e Carlos André de Oliveira Crédito: Arthur e Cloves Louzada

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