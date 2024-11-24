Pedra Azul Summit: show de Biquini, palestra de Casagrande e data da edição 2025

O ciclo de palestras do Summit de sábado contou com palestra do governador Renato Casagrande, panorama econômico 2024/25 com o ex-governador Paulo Hartung e o economista-chef da XP Investimentos, Caio Megale, e painel sobre inovação e tecnologia com o jornalista e colunista de "O Globo" e "CBN", Pedro Doria, e o CEO do Samba Tech, Gustavo Caetano.