Pedra Azul Summit: show de Biquini, palestra de Casagrande e data da edição 2025

A banda Biquini encerrou a programação do 19º Pedra Azul Summit 2024,
maior encontro de líderes empresariais e políticos do ES, com showzão de grandes hits dos anos 80, entre eles "Tédio", "Vento Ventania" e "Timidez", neste sábado (23), na Pousada Pedra Azul. O evento chega sua 20ª edição nos dias 17, 18 e 19 de outubro de 2025.
O ciclo de palestras do Summit de sábado contou com palestra do governador Renato Casagrande, panorama econômico 2024/25 com o ex-governador Paulo Hartung e o economista-chef da XP Investimentos, Caio Megale, e painel sobre inovação e tecnologia com o jornalista e colunista de "O Globo" e "CBN", Pedro Doria, e o CEO do Samba Tech, Gustavo Caetano.