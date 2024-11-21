Estrela esportiva da Globo, Bárbara Coelho participa do Pedra Azul Summit

Cotada pelo mercado do jornalismo esportivo como grande aposta da Globo para o ano que vem, quando começará a ser preparada para assumir o posto de comentarista da emissora, a capixaba Bárbara Coelho está de malas prontas para subir as montanhas capixabas nesta sexta-feira (22), onde participará do "CBN Fim de Expediente".
Comandado pelo trio Dan Stulbach, José Godoy e Teco Medina,
o quadro - transmitido ao vivo para todo o país - já é tradição do Pedra Azul Summit,
encontro de líderes que a Rede Gazeta realiza até o fim de sábado (23). A partir das 18h30, Bárbara divide os microfones de convidada especial com o também jornalista Nilson Klava
, que participa do Pedra Azul Summit durante a tarde, no painel sobre política.
Nascida em Vitória, Bárbara Coelho comanda o "Esporte Espetacular" desde 2018 e estaria em negociações avançadas - segundo a imprensa nacional - para atuar em jogos de futebol e em outros programas esportivos a partir do ano que vem. Ela já cobriu duas Copas do Mundo masculinas, duas Olimpíadas e duas Copas do Mundo femininas.
Quem também já colocou os agasalhos na mala para participar do Pedra Azul Summit foram os prefeitos eleitos da Serra, Weverson Meireles, e de Colatina, Renzo Vasconcelos. Estreantes no comando de seus respectivos municípios, eles vão estrear no encontro de cúpula promovido pela Rede Gazeta, onde também já foram confirmadas as presenças dos prefeitos Arnaldinho Borgo (Vila Velha), Sérgio Vidigal (Serra), Vitor Coelho (Cachoeiro de Itapemirim) e Wanderson Bueno (Viana).
O Pedra Azul Summit acontece há 19 anos e se consolidou como o mais relevante encontro do PIB empresarial e político do Espírito Santo. Este ano, temas como os desafios políticos pós-eleições municipais, a agenda econômica nacional e os desafios da inovação no ambiente de negócios estão entre os principais temas. RR, é claro, estará lá acompanhando tudo de perto.