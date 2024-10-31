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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Nilson Klava é presença confirmada no Pedra Azul Summit 2024

Publicado em
31 out 2024 às 10:39
Nilson Klava
Nilson Klava Crédito: Reprodução/Instagram
Uma das mais jovens revelações do jornalismo da Globo nos últimos anos, o âncora do "Em Ponto" da GloboNews e comentarista de política do "Jornal Hoje", Nilson Klava, é presença confirmada no Pedra Azul Summit 2024.
Nilsinho, como é mais conhecido entre os colegas, se juntará ao cientista político e ex-assessor do STF Rafael Favetti no painel que vai discutir o panorama político do Brasil pós-urnas e horizontes para 2025, no dia 22 de novembro, primeiro dia da programação. A conversa será mediada pelo nosso Mário Bonella, do Bom Dia ES.
No mesmo dia, o jornalista será o convidado especial da já tradicional edição itinerante do "Fim de Expediente", da Rede CBN, sob comando do trio Dan Stulbach, Teco Medina e José Godoy. Na Globo desde 2016, Klava começou a carreira como repórter político da GloboNews em Brasília e, em 2018, tornou-se o mais jovem repórter a emplacar uma reportagem no "Fantástico", aos 23 anos.
O Pedra Azul Summit, mais tradicional encontro de líderes políticos e empresariais do Espírito Santo, acontece nos dias 22 e 23 de novembro, na Pousada Pedra Azul.

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