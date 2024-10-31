Nilson Klava é presença confirmada no Pedra Azul Summit 2024

Nilson Klava Crédito: Reprodução/Instagram

Nilson Klava, é presença confirmada no Uma das mais jovens revelações do jornalismo da Globo nos últimos anos, o âncora do "Em Ponto" da GloboNews e comentarista de política do "Jornal Hoje",é presença confirmada no Pedra Azul Summit 2024.

Nilsinho, como é mais conhecido entre os colegas, se juntará ao cientista político e ex-assessor do STF Rafael Favetti no painel que vai discutir o panorama político do Brasil pós-urnas e horizontes para 2025, no dia 22 de novembro, primeiro dia da programação. A conversa será mediada pelo nosso Mário Bonella, do Bom Dia ES.

No mesmo dia, o jornalista será o convidado especial da já tradicional edição itinerante do "Fim de Expediente", da Rede CBN, sob comando do trio Dan Stulbach, Teco Medina e José Godoy. Na Globo desde 2016, Klava começou a carreira como repórter político da GloboNews em Brasília e, em 2018, tornou-se o mais jovem repórter a emplacar uma reportagem no "Fantástico", aos 23 anos.